ДНР глазами корреспондента Sputnik: "Донбасс Палас" после обстрела - фото
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Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал возле отеля и показал, как сейчас выглядит здание, пострадавшее от обстрела во время прощания с "Корсой".
Во время прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой с позывным "Корса" ВСУ обстреляли драмтеатр, где проходила панихида, и соседние здания, в том числе отель "Донбасс Палас" в центре Донецка.
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал возле отеля и показал разрушения от взрыва снарядов: выбитые стекла, поврежденный фасад и следы от осколков. Как сейчас выглядит отель - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
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© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
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© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
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© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
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© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
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© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
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© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
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© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ