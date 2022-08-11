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ДНР глазами корреспондента Sputnik: "Донбасс Палас" после обстрела - фото
ДНР глазами корреспондента Sputnik: "Донбасс Палас" после обстрела - фото
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал возле отеля и показал, как сейчас выглядит здание, пострадавшее от обстрела во время прощания с "Корсой".
2022-08-11T22:12+0500
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Во время прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой с позывным "Корса" ВСУ обстреляли драмтеатр, где проходила панихида, и соседние здания, в том числе отель "Донбасс Палас" в центре Донецка.Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал возле отеля и показал разрушения от взрыва снарядов: выбитые стекла, поврежденный фасад и следы от осколков. Как сейчас выглядит отель - в фотоленте Sputnik.
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ДНР глазами корреспондента Sputnik: "Донбасс Палас" после обстрела - фото

22:12 11.08.2022
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Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал возле отеля и показал, как сейчас выглядит здание, пострадавшее от обстрела во время прощания с "Корсой".
Во время прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой с позывным "Корса" ВСУ обстреляли драмтеатр, где проходила панихида, и соседние здания, в том числе отель "Донбасс Палас" в центре Донецка.
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал возле отеля и показал разрушения от взрыва снарядов: выбитые стекла, поврежденный фасад и следы от осколков. Как сейчас выглядит отель - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
Отель Донецк Палас, пострадавший от обстрела ВСУ - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
Отель Донецк Палас, пострадавший от обстрела ВСУ - Sputnik Узбекистан
2/7
© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
Отель Донецк Палас, пострадавший от обстрела ВСУ - Sputnik Узбекистан
3/7
© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
Отель Донецк Палас, пострадавший от обстрела ВСУ - Sputnik Узбекистан
4/7
© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
Отель Донецк Палас, пострадавший от обстрела ВСУ - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
Отель Донецк Палас, пострадавший от обстрела ВСУ - Sputnik Узбекистан
6/7
© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
© Sputnik / Алина НиязбакиеваОтель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
Отель Донецк Палас, пострадавший от обстрела ВСУ - Sputnik Узбекистан
7/7
© Sputnik / Алина Ниязбакиева
Отель "Донецк Палас", пострадавший от обстрела ВСУ
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