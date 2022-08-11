https://uz.sputniknews.ru/20220811/dnr-glazami-korrespondenta-sputnik-donbass-palas-posle-obstrela---foto-27054865.html

ДНР глазами корреспондента Sputnik: "Донбасс Палас" после обстрела - фото

ДНР глазами корреспондента Sputnik: "Донбасс Палас" после обстрела - фото

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал возле отеля и показал, как сейчас выглядит здание, пострадавшее от обстрела во время прощания с "Корсой".

2022-08-11T22:12+0500

2022-08-11T22:12+0500

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фото

днр

донбасс

обстрел

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Во время прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой с позывным "Корса" ВСУ обстреляли драмтеатр, где проходила панихида, и соседние здания, в том числе отель "Донбасс Палас" в центре Донецка.Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал возле отеля и показал разрушения от взрыва снарядов: выбитые стекла, поврежденный фасад и следы от осколков. Как сейчас выглядит отель - в фотоленте Sputnik.

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