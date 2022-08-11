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Фармпредприятия Узбекистана готовы к цифровой маркировке лекарств - видео
Фармпредприятия Узбекистана готовы к цифровой маркировке лекарств - видео
Для чего нужна цифровая маркировка и какую роль в ее внедрении сыграла Россия – смотрите в нашем видео.
2022-08-11T20:26+0500
2022-08-11T20:26+0500
видео
лекарства
маркировка
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С 1 сентября все лекарственные средства, которые продают или ввозят в республику должны иметь цифровой код.Суть цифровой маркировки – борьба с контрабандой, контрафактом и "обеление" рынка на территории Узбекистана", - пояснил Диер Расулев, менеджер товарной группы "Лекарственные препараты" ООО “CRPT Turon".Кроме того, теперь каждый покупатель сможет сам проверить подлинность лекарственных препаратов. Для этого разработали национальную систему цифровой маркировки Asl Belgisi. Как работает приложение и как предприятия внедряют систему маркировки смотрите в нашем видео.
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лекарства, маркировка, видео

Фармпредприятия Узбекистана готовы к цифровой маркировке лекарств - видео

20:26 11.08.2022
© Sputnik
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Для чего нужна цифровая маркировка и какую роль в ее внедрении сыграла Россия – смотрите в нашем видео.
С 1 сентября все лекарственные средства, которые продают или ввозят в республику должны иметь цифровой код.
Суть цифровой маркировки – борьба с контрабандой, контрафактом и "обеление" рынка на территории Узбекистана", - пояснил Диер Расулев, менеджер товарной группы "Лекарственные препараты" ООО “CRPT Turon".
Кроме того, теперь каждый покупатель сможет сам проверить подлинность лекарственных препаратов. Для этого разработали национальную систему цифровой маркировки Asl Belgisi. Как работает приложение и как предприятия внедряют систему маркировки смотрите в нашем видео.
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