https://uz.sputniknews.ru/20220811/glava-dnr-rasskazal-o-prestupleniyax-kievskogo-rejima---video-27026653.html

Глава ДНР рассказал о преступлениях киевского режима - видео

Глава ДНР рассказал о преступлениях киевского режима - видео

На пресс-конференции Денис Пушилин рассказал о действиях ВСУ против мирного населения. 11.08.2022, Sputnik Узбекистан

2022-08-11T08:02+0500

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видео

днр

жители

обстрел

сизо

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Киевские войска нанесли артиллерийский удар по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой Народной Республике, где содержались военнопленные, в том числе боевики батальона "Азов"*.Украинские войска нанесли удар по СИЗО в ночь с 28 на 29 июля, на следующий день после того, как один из боевиков "Азова"* начал давать показания.В своем видеопризнании Дмитрий Казацкий рассказал о преступлениях батальона, совершенных по приказу из Киева, и назвал имена тех, кто эти приказы отдавал."Ничего лучшего они не нашли, как уничтожить какую-то часть боевиков, а остальных просто запугать, не дать им возможность рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали по приказу вышестоящего руководства", - рассказал на пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин.Обстрел СИЗО с военнопленными – лишь одно из ряда жестоких преступлений киевского режима. Жертвами боевиков ВСУ чаще становятся мирные жители."Эти преступления совершаются буквально ежедневно. Обстреливаются гражданские объекты, объекты критической инфраструктуры, попадают буквально ежедневно по гражданскому сектору, по жилым застройкам, по крупным городам, где проживает большое количество гражданских, где нет никаких военных объектов. Чего стоит только разбрасывание по жилым районам запрещенных рядом конвенций противопехотных мин "Лепесток", - рассказывает Денис Пушилин.Для справки: противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток" предназначена для повреждения ног. Она срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, плюс часто люди не могут распознать их из-за необычной формы."Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно - от нагревания на солнце.К слову, применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.* — запрещенная в России террористическая организация

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днр, жители, обстрел, сизо, видео