https://uz.sputniknews.ru/20220811/kak-kiev-raspravilsya-so-svoimi-plennymi--video-27026363.html
Как Киев расправился со своими пленными – видео
Как Киев расправился со своими пленными – видео
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в СИЗО в Еленовке, расстрелянном ВСУ
2022-08-11T09:03+0500
2022-08-11T09:03+0500
2022-08-11T09:48+0500
видео
днр
сизо
обстрел
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Киевские войска нанесли артиллерийский удар по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой Народной Республике, где содержались военнопленные, в том числе боевики батальона "Азов"*.Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в разрушенном СИЗО и своими глазами увидел последствия обстрела.В результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS, которое Украине поставляет коллективный Запад, погибли более 50 военнопленных, которые начали давать показания о преступлениях киевского режима.Как нынешняя власть на Украине беспощадно расправляется со своими бывшими "неугодными" военными - смотрите в нашем эксклюзивном материале.* — запрещенная в России террористическая организация
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
днр, сизо, обстрел, видео
Как Киев расправился со своими пленными – видео
09:03 11.08.2022 (обновлено: 09:48 11.08.2022)
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в СИЗО в Еленовке, расстрелянном ВСУ.
Киевские войска нанесли артиллерийский удар по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой Народной Республике, где содержались военнопленные, в том числе боевики батальона "Азов"*.
Корреспондент Sputnik Узбекистан
побывал в разрушенном СИЗО и своими глазами увидел последствия обстрела.
В результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS, которое Украине поставляет коллективный Запад, погибли более 50 военнопленных, которые начали давать показания о преступлениях киевского режима.
Как нынешняя власть на Украине беспощадно расправляется со своими бывшими "неугодными" военными - смотрите в нашем эксклюзивном материале.
* — запрещенная в России террористическая организация