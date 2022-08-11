https://uz.sputniknews.ru/20220811/kak-kiev-raspravilsya-so-svoimi-plennymi--video-27026363.html

Как Киев расправился со своими пленными – видео

Как Киев расправился со своими пленными – видео

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в СИЗО в Еленовке, расстрелянном ВСУ

2022-08-11T09:03+0500

2022-08-11T09:03+0500

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видео

днр

сизо

обстрел

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Киевские войска нанесли артиллерийский удар по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой Народной Республике, где содержались военнопленные, в том числе боевики батальона "Азов"*.Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в разрушенном СИЗО и своими глазами увидел последствия обстрела.В результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS, которое Украине поставляет коллективный Запад, погибли более 50 военнопленных, которые начали давать показания о преступлениях киевского режима.Как нынешняя власть на Украине беспощадно расправляется со своими бывшими "неугодными" военными - смотрите в нашем эксклюзивном материале.* — запрещенная в России террористическая организация

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днр, сизо, обстрел, видео