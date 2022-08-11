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Кому нельзя есть грибы
Кому нельзя есть грибы
Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому нельзя есть грибы и можно ли здоровым людям употреблять их ежедневно.
2022-08-11T23:00+0500
2022-08-11T23:00+0500
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диетолог
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Диетолог Анжелика Дюваль рассказала телеканалу "Москва 24", что некоторым людям противопоказано есть грибы, пишет РИА Новости.По ее словам, это касается тех, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как эта пища тяжело усваиваются организмом.Она добавила, что пища, которая не до конца переварилась, наносит урон микрофлоре кишечника. Это может привести к метеоризму и воспалительному процессу.Однако, как оказалось, с грибами необходимо быть осторожными и здоровым людям. По крайней мере, не употреблять их ежедневно. По словам Дюваль, достаточно их употреблять один-два раза в неделю. Лучший временем для усвоения организмом этого продукта является первая половина дня. Грибы следует использовать, например, в салате со свежими помидорами и зеленью.
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диетолог

Кому нельзя есть грибы

23:00 11.08.2022
© Sputnik / Sergey MelkonovГрибы лисички
Грибы лисички - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Sergey Melkonov
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Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому нельзя есть грибы и можно ли здоровым людям употреблять их ежедневно.
Диетолог Анжелика Дюваль рассказала телеканалу "Москва 24", что некоторым людям противопоказано есть грибы, пишет РИА Новости.
По ее словам, это касается тех, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как эта пища тяжело усваиваются организмом.
"Людям, которые имеют сниженную работу желчного пузыря или поджелудочной железы, нужно от грибов отказаться. Они удлиняют процесс переваривания, что дает достаточное серьезное отравление организма", — предостерегла Дюваль.
Она добавила, что пища, которая не до конца переварилась, наносит урон микрофлоре кишечника. Это может привести к метеоризму и воспалительному процессу.
Однако, как оказалось, с грибами необходимо быть осторожными и здоровым людям. По крайней мере, не употреблять их ежедневно.
По словам Дюваль, достаточно их употреблять один-два раза в неделю. Лучший временем для усвоения организмом этого продукта является первая половина дня.
Грибы следует использовать, например, в салате со свежими помидорами и зеленью.
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