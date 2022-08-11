https://uz.sputniknews.ru/20220811/komu-nelzya-est-griby-27060888.html

Кому нельзя есть грибы

Кому нельзя есть грибы

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому нельзя есть грибы и можно ли здоровым людям употреблять их ежедневно.

2022-08-11T23:00+0500

2022-08-11T23:00+0500

2022-08-11T23:00+0500

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диетолог

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Диетолог Анжелика Дюваль рассказала телеканалу "Москва 24", что некоторым людям противопоказано есть грибы, пишет РИА Новости.По ее словам, это касается тех, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как эта пища тяжело усваиваются организмом.Она добавила, что пища, которая не до конца переварилась, наносит урон микрофлоре кишечника. Это может привести к метеоризму и воспалительному процессу.Однако, как оказалось, с грибами необходимо быть осторожными и здоровым людям. По крайней мере, не употреблять их ежедневно. По словам Дюваль, достаточно их употреблять один-два раза в неделю. Лучший временем для усвоения организмом этого продукта является первая половина дня. Грибы следует использовать, например, в салате со свежими помидорами и зеленью.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

диетолог