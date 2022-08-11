https://uz.sputniknews.ru/20220811/uzbekistan-i-rostov-obsujdayut-novye-napravleniya-sotrudnichestva--video-27059782.html

Узбекистан и Ростов обсуждают новые направления сотрудничества — видео

Узбекистан и Ростов обсуждают новые направления сотрудничества — видео

Генконсул Узбекистана встретился с губернатором Ростовской области. Стороны обсудили новые направления сотрудничества.

2022-08-11T21:27+0500

2022-08-11T21:27+0500

2022-08-11T21:27+0500

общество

узбекистан

ростов

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, сообщает пресс-служба правительства российского региона.Как отмечается, встреча прошла накануне в региональном правительстве. Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия донского региона с республикой, новые направления сотрудничества.Как подчеркнул Голубев, для более тесного взаимодействия имеются все предпосылки.В частности, можно активнее взаимодействовать в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческой отрасли, растениеводства, уверен он.Республика Узбекистан является одним из перспективных внешнеэкономических партнёров Ростовской области. Так, внешнеторговый оборот по итогам 2021 года составил около 166,2 млн долларов (экспорт – 99,5 млн, импорт – 66,6 млн долларов). Динамика роста — 10 процентов по сравнению с 2020 годом. А это 15,2 млн долларов.По его мнению, перспективным направлением взаимодействия может стать туризм. Он отметил, что за первые три месяца этого года города Узбекистана посетили 610 тысяч туристов, почти четверть из которых – россияне.

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узбекистан, ростов, сотрудничество