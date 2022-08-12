https://uz.sputniknews.ru/20220812/27087577.html
Как быстро охладить помещение - простой способ
Как быстро охладить помещение - простой способ
Эксперт раскрыл действенный способ быстро снизить температуру в помещении в жару.
2022-08-12T23:00+0500
2022-08-12T23:00+0500
2022-08-12T23:13+0500
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Глава крупнейшей в мире компании по оказанию услуг химчистки и стирки Деян Дмитров рассказал о простом способе быстро остудить помещение с помощью обычного предмета из ванной комнаты, сообщает Sputnik Кыргызстан.По его словам, для этого нужно развешать на дверях и окнах мокрые полотенца.Он уточнил, что лучше использовать чистые и светлые полотенца, которые не будут распространять неприятные запахи и нагреваться на солнце. Кроме того, специалист рекомендовал предварительно постирать их с несколькими каплями эфирного масла для более приятного аромата, а в целях дополнительного охлаждения поставить напротив полотенец включенные вентиляторы.Читайте также: Дефицит этого витамина способен привести к онемению рук
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жара, дом
Как быстро охладить помещение - простой способ
23:00 12.08.2022 (обновлено: 23:13 12.08.2022)
Эксперт раскрыл действенный способ быстро снизить температуру в помещении в жару.
Глава крупнейшей в мире компании по оказанию услуг химчистки и стирки Деян Дмитров рассказал о простом способе быстро остудить помещение с помощью обычного предмета из ванной комнаты, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
По его словам, для этого нужно развешать на дверях и окнах мокрые полотенца.
"Надо намочить полотенца холодной водой и повесить на двери и окна в доме — желательно в солнечных и проветриваемых комнатах. Вода будет испаряться с поверхности полотенец и остужать воздух, циркулирующий по дому", — пояснил Дмитров.
Он уточнил, что лучше использовать чистые и светлые полотенца, которые не будут распространять неприятные запахи и нагреваться на солнце. Кроме того, специалист рекомендовал предварительно постирать их с несколькими каплями эфирного масла для более приятного аромата, а в целях дополнительного охлаждения поставить напротив полотенец включенные вентиляторы.