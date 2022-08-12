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Квартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр
Квартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр
Здесь жители Ташкента могут узнать о строящемся жилье, банках, выдающих ипотечные кредиты и государственной поддержке.
2022-08-12T20:04+0500
2022-08-12T20:04+0500
2022-08-12T20:08+0500
общество
ташкент
шавкат мирзиёев
ипотека
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Первый ипотечный центр открылся в Яшнабадском районе Ташкента. В среду президент Шавкат Мирзиёев посетил центр и ознакомился с его работой, сообщает пресс-служба главы государства.Чтобы помочь гражданам в приобретении жилья, коммерческие банки выдают ипотечные кредиты. В этом году государство выделило банкам на эти цели 13 трлн сумов, однако в первом полугодии население освоило лишь 30% этих средств, отметили в пресс-службе.В ходе видеоселекторного совещания 6 июля Шавкат Мирзиёев распорядился создать в столице ипотечные центры, которые обслуживали бы жителей комплексно. Первый такой центр открылся в Яшнабадском районе.Здесь жители могут получить информацию о строящемся в Ташкенте жилье, банках, выдающих ипотечные кредиты, их условиях. Специалисты центра помогают им оформить договор купли-продажи, залога и ипотечного кредита, пройти государственную регистрацию права на жилье. Здесь же расположены офисы строительных компаний.Читайте также: Граждане каких стран чаще других берут жилье в ипотеку в России
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ташкент, шавкат мирзиёев, ипотека
Квартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр
20:04 12.08.2022 (обновлено: 20:08 12.08.2022)
Здесь жители Ташкента могут узнать о строящемся жилье, банках, выдающих ипотечные кредиты и государственной поддержке.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
Первый ипотечный центр открылся в Яшнабадском районе Ташкента. В среду президент Шавкат Мирзиёев посетил центр и ознакомился с его работой, сообщает пресс-служба
главы государства.
Чтобы помочь гражданам в приобретении жилья, коммерческие банки выдают ипотечные кредиты. В этом году государство выделило банкам на эти цели 13 трлн сумов, однако в первом полугодии население освоило лишь 30% этих средств, отметили в пресс-службе.
В ходе видеоселекторного совещания 6 июля Шавкат Мирзиёев распорядился создать в столице ипотечные центры, которые обслуживали бы жителей комплексно. Первый такой центр открылся в Яшнабадском районе.
"Много решений принимается, условий создается для улучшения жизни наших людей. Но многие не в полной мере осведомлены об этом. А те, кто в курсе, не знает, куда идти. Этот центр будет предоставлять комплексные услуги и облегчит заботы тех, кто хочет приобрести жилье. Теперь необходимо развивать электронные платформы центра и сделать его еще более комфортным для людей", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Здесь жители могут получить информацию о строящемся в Ташкенте жилье, банках, выдающих ипотечные кредиты, их условиях. Специалисты центра помогают им оформить договор купли-продажи, залога и ипотечного кредита, пройти государственную регистрацию права на жилье. Здесь же расположены офисы строительных компаний.