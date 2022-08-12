https://uz.sputniknews.ru/20220812/video-ekspert-rasskazal-o-vozmojnosti-yadernoy-katastrofy-na-zaes-27081051.html

Видео: эксперт рассказал о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС

Видео: эксперт рассказал о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС

Сравнение Запорожской атомной электростанции с Чернобылем некорректно, считает военный Александр Хроленко. Однако ядерная катастрофа все же возможна, заявил он.

2022-08-12T19:01+0500

2022-08-12T19:01+0500

2022-08-12T19:06+0500

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Запорожская АЭС надежно защищена от любых внешних воздействий, а ее реактор гораздо безопаснее чернобыльского. Несмотря на это, украинские обстрелы все равно могут привести к серьезным последствиям, считает военный эксперт Александр Хроленко.Возможна ли ядерная катастрофа и чего добивается Украина? Как России удается побеждать, несмотря на практически десятикратное количественное превосходство ВСУ? Что Киев придумает вместо провалившегося "контрнаступления на Херсон"? Об этом, а также о новейших российских БПЛА смотрите в новом выпуске программы "Время Ч"

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