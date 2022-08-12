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Видео: эксперт рассказал о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС
Видео: эксперт рассказал о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС
Сравнение Запорожской атомной электростанции с Чернобылем некорректно, считает военный Александр Хроленко. Однако ядерная катастрофа все же возможна, заявил он.
2022-08-12T19:01+0500
2022-08-12T19:01+0500
2022-08-12T19:06+0500
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Запорожская АЭС надежно защищена от любых внешних воздействий, а ее реактор гораздо безопаснее чернобыльского. Несмотря на это, украинские обстрелы все равно могут привести к серьезным последствиям, считает военный эксперт Александр Хроленко.Возможна ли ядерная катастрофа и чего добивается Украина? Как России удается побеждать, несмотря на практически десятикратное количественное превосходство ВСУ? Что Киев придумает вместо провалившегося "контрнаступления на Херсон"? Об этом, а также о новейших российских БПЛА смотрите в новом выпуске программы "Время Ч"
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украина, аэс, мнение эксперта, видео
Видео: эксперт рассказал о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС
19:01 12.08.2022 (обновлено: 19:06 12.08.2022)
Сравнение Запорожской атомной электростанции с Чернобылем некорректно, считает военный Александр Хроленко. Однако ядерная катастрофа все же возможна, заявил он.
Запорожская АЭС надежно защищена от любых внешних воздействий, а ее реактор гораздо безопаснее чернобыльского. Несмотря на это, украинские обстрелы все равно могут привести к серьезным последствиям, считает военный эксперт Александр Хроленко.
"Сравнение Запорожской электростанции по опасности с Чернобылем некорректно, потому что реакторы на Запорожской электростанции другого типа… Артиллерийские снаряды, ракеты, тяжелые самолеты, если врежутся в реактор, в бетонный защитный купол, ничего не сделают атомной станции. А вот подобие "грязной" ядерной бомбы можно организовать, если попасть по хранилищу ядерных отходов. Поэтому обеспокоенность Минобороны понятна, но я думаю, что наше руководство найдет оперативные решения", - считает Хроленко.
Возможна ли ядерная катастрофа и чего добивается Украина? Как России удается побеждать, несмотря на практически десятикратное количественное превосходство ВСУ? Что Киев придумает вместо провалившегося "контрнаступления на Херсон"? Об этом, а также о новейших российских БПЛА смотрите в новом выпуске программы "Время Ч
"