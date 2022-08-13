https://uz.sputniknews.ru/20220813/jenschina-v-pogonax-kto-zaschischaet-informatsiyu-v-guvd-tashkenta--video-27089594.html
Женщина в погонах: кто защищает информацию в ГУВД Ташкента – видео
Женщина в погонах: кто защищает информацию в ГУВД Ташкента – видео
Подполковник Юлия Ратомская рассказала о выборе профессии и особенностях работы
2022-08-13T22:00+0500
2022-08-13T22:00+0500
2022-08-13T22:00+0500
видео
гувд ташкента
женщина
профессия
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Юлия Ратомская – подполковник, специалист отдела информационных технологий, связи и защиты информации ГУВД Ташкента. На службе Юлия — более 20 лет.Что мотивировало ее выбрать профессию, как на такое решение отреагировала семья и как можно вычислить преступника в толпе, она рассказала в интервью Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
гувд ташкента, женщина, профессия, видео
Женщина в погонах: кто защищает информацию в ГУВД Ташкента – видео
Подполковник Юлия Ратомская рассказала о выборе профессии и особенностях работы.
Юлия Ратомская – подполковник, специалист отдела информационных технологий, связи и защиты информации ГУВД Ташкента. На службе Юлия — более 20 лет.
"Погоны – выбор моей семьи… Когда я приняла это решение, почувствовала ее поддержку", — делится Юлия.
Что мотивировало ее выбрать профессию, как на такое решение отреагировала семья и как можно вычислить преступника в толпе, она рассказала в интервью Sputnik.