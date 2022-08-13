https://uz.sputniknews.ru/20220813/jenschina-v-pogonax-kto-zaschischaet-informatsiyu-v-guvd-tashkenta--video-27089594.html

Женщина в погонах: кто защищает информацию в ГУВД Ташкента – видео

Женщина в погонах: кто защищает информацию в ГУВД Ташкента – видео

Подполковник Юлия Ратомская рассказала о выборе профессии и особенностях работы

2022-08-13T22:00+0500

2022-08-13T22:00+0500

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видео

гувд ташкента

женщина

профессия

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Юлия Ратомская – подполковник, специалист отдела информационных технологий, связи и защиты информации ГУВД Ташкента. На службе Юлия — более 20 лет.Что мотивировало ее выбрать профессию, как на такое решение отреагировала семья и как можно вычислить преступника в толпе, она рассказала в интервью Sputnik.

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