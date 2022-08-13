https://uz.sputniknews.ru/20220813/video-chto-obedinyaet-ssha-i-evropu-protiv-rossii--ekspert-27101762.html

Видео: что объединяет США и Европу против России — эксперт

Видео: что объединяет США и Европу против России — эксперт

Вашингтон убил самостоятельность европейской финансовой системы, говорит кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в интервью Sputnik. Потому ждать хоть какой-то самостоятельности от Старого света не приходится.

2022-08-13T19:20+0500

2022-08-13T19:20+0500

2022-08-13T19:20+0500

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сша

европа

эксперт

вашингтон

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Эксперт уверен, что никакого раскола между старой и новой Европой не будет. США выступит в роли интегратора.Поэтому новые для европейской семьи государства не стесняются в своих поступках и риторике. Вплоть до того, что признают России спонсором террористов.“Все возможные обоснованные санкции были введены в первый месяц специальной военной операции (СВО). Россия не сломалась. Затем последовали эмоциональные санкции. А сейчас вводят пропагандистские санкции”, — говорит Евстафьев.Поможет ли это Украине? Смотря, что от нее останется после СВО. Эксперт придерживается взгляда, о ее неминуемом распаде. Причем на три части, не учитывая занятых Польшей.Так как же будут выглядеть осколки Украины? Действительно ли Европа выделит на их восстановление столько, сколько обещает? Чем новая американская элита отличается от сформировавшейся в годы Холодной Войны?Обо всем этом смотрите в интервью Sputnik.

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сша, европа, эксперт, вашингтон, видео