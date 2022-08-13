https://uz.sputniknews.ru/20220813/video-kak-rabochie-iz-tsa-vosstanavlivayut-mariupol--eksklyuzivnyy-reportaj-iz-dnr-27089304.html
Видео: как рабочие из ЦА восстанавливают Мариуполь – эксклюзивный репортаж из ДНР
Видео: как рабочие из ЦА восстанавливают Мариуполь – эксклюзивный репортаж из ДНР
На строке новых жилых домов в Мариуполе трудятся рабочие из центральноазиатских стран. Корреспондент Sputnik побывала в городе и пообщалась со строителями.
2022-08-13T09:59+0500
2022-08-13T09:59+0500
2022-08-13T09:59+0500
видео
центральная азия
строители
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В ближайшее время в Мариуполе, пострадавшем от обстрелов ВСУ, появится 12 новых пятиэтажных домов. Большинство строителей на этих объектах — граждане стран Центральной Азии.Как они помогают восстанавливать Мариуполь после обстрелов украинских националистов, смотрите в репортаже корреспондента Sputnik Узбекистана Алины Ниязбакиевой.
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центральная азия, строители, видео
Видео: как рабочие из ЦА восстанавливают Мариуполь – эксклюзивный репортаж из ДНР
Эксклюзив
На строке новых жилых домов в Мариуполе трудятся рабочие из центральноазиатских стран. Корреспондент Sputnik побывала в городе и пообщалась со строителями.
В ближайшее время в Мариуполе, пострадавшем от обстрелов ВСУ, появится 12 новых пятиэтажных домов. Большинство строителей на этих объектах — граждане стран Центральной Азии.
"Конечно страшно. Кому не страшно. Сами видите, что происходит", — говорят рабочие. Но ребята продолжают работать в разрушенном городе.
Как они помогают восстанавливать Мариуполь после обстрелов украинских националистов, смотрите в репортаже корреспондента Sputnik Узбекистана Алины Ниязбакиевой.