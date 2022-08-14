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АрМИ-2022: Узбекистан начал три состязания с наивысшими баллами

АрМИ-2022: Узбекистан начал три состязания с наивысшими баллами

Узбекистанские команды завоевали самое большое количество баллов на первых этапах соревнований "Эльбрусское кольцо", "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2022".

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армейские международные игры арми

военнослужащие

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Команды Узбекистана успешно начали выступления в двух соревнованиях в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2022", сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.В первом из 16 состязаний конкурса "Эльбрусское кольцо" команда Узбекистана набрала 811 очков и вышла в лидеры соревнований. На втором месте казахстанцы с результатом 757 баллов, на третьем - россияне, набравшие 708 баллов.В конкурсе, который проходит в Кабардино-Балкарии (Россия), участвуют команды из Армении, России, Узбекистана, Китая, Индии, Казахстана, Уганды и Южной Осетии.В прошлом году в конкурсе "Эльбрусское кольцо" команда Узбекистана завоевала второе место.Кроме того, узбекистанцы также завоевали наибольшее количество баллов на первом этапе конкурса "Полевая кухня", проходящем в эти дни в Джиззакской области Узбекистана.На этапе "Огневая подготовка" хозяева полигона заработали 92,8 балла. На втором месте команда из Вьетнама - 83,5 балла, на третьем - россияне, набравшие 72,2 балла.Кроме того, на подмосковном полигоне "Алабино" стартовал еще один конкурс в рамках Международных армейских игр - "Танковый биатлон". Танкисты из Узбекистана проехали дистанцию и поразили все цели за 25 минут 18 секунд.Читайте также: АрМИ-2022: команда Узбекистана отправилась в Венесуэлу — фото

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