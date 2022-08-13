https://uz.sputniknews.ru/20220813/armi-2022-komanda-uzbekistana-otpravilas-v-venesuelu---foto-27100300.html

АрМИ-2022: команда Узбекистана отправилась в Венесуэлу - фото

АрМИ-2022: команда Узбекистана отправилась в Венесуэлу - фото

В этом году Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран.

2022-08-13T18:39+0500

2022-08-13T18:39+0500

2022-08-13T18:39+0500

спорт

армейские международные игры

узбекистан

военные

венесуэла

стрельба

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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Военнослужащие команды "Мерганлар Марраси" приступили к практическим занятиям в венесуэльском городе Баркисимето, штат Лара в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022" . Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.В этом году узбекистанские военные уже шестой раз станут участниками конкурса "Снайперский финиш", который совершенствует умение правильно и точно двигаться в боевой обстановке, а также проверяет навыки меткой стрельбы.На данный момент команда приступила к последним подготовительным упражнениям перед соревнованиями по поражению целей из снайперских винтовок и пистолетов. Стоит отметить, что соревнование "Снайперский финиш" состоит из 15 условий и проходит в 4 этапа, которые включают разные задания.К ним относятся:В настоящее время в регион, где запланированы соревнования, прибыли семь национальных команд.Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге они заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.Напомним, в этом году Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В Узбекистане пройдут конкурсы по пяти дисциплинам.Читайте также: АрМИ-2022: судьи соревнований получили сертификаты

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армейские международные игры, узбекистан, военные, венесуэла, стрельба