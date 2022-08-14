https://uz.sputniknews.ru/20220814/chto-proisxodit-s-organizmom-eli-est-morojenoe-kajdyy-den-27125436.html

Что происходит с организмом, ели есть мороженое каждый день

Что происходит с организмом, ели есть мороженое каждый день

Сладкое летнее лакомство любят все. Но что как оно влияет на организм? Не принесет ли десерт больше вреда, чем пользы - читайте в нашем материале.

2022-08-14T23:00+0500

2022-08-14T23:00+0500

2022-08-14T23:00+0500

это интересно

мороженое

врач

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Сладкое, холодное, с разными вкусами – летом мороженое становится любимым лакомством для миллионов. Но так ли оно безобидно?В первую очередь, мороженое калорийно, а значит, серьезно скажется на фигуре. Лучше всего в жару заменить его на воду или фруктовый сорбет. Есть мороженое, как и любое сладкое блюдо, лучше в первой половине дня. Такое мнение в интервью Championat.ru высказала нутрициолог и диетолог Анна Берсенева.Мороженое приносит вред не только фигуре. Стараясь съесть его побыстрее, пока не растаяло, мы рискуем застудить горло. К тому же, в жару холодное мороженое дает лишь иллюзию охлаждения: уже через пару минут организм начинает перерабатывать полученные с десертом жиры и углеводы, выделяя энергию, а значит, повышая температуру тела.Сахар в сочетании с жиром вызывает зависимость, предупреждает диетолог. Модные зарубежные йогурты со всевозможноыми присыпками и добавками тоже не станут спасением, подчеркивает она.А фруктовый лед, который делают из соков, резко повышает уровень глюкозы в крови, а также "бьют" по поджелудочной железе и печени.Как выбрать качественное мороженое?Между тем, качественное натуральное мороженое содержит полезные кислоты, витамины, минералы и ферменты, которые стимулируют обмен веществ. Как же найти правилное лакомство? Выбирать следует по следующим критериям:Внешний вид. Помятое, поломанное мороженое, скорее всего, повторно замораживали. А значит, хранили его неправильно и в нем могли начать размножаться микробы, способные вызвать отравление.Этикетка. Не покупайте мороженое с маркировкой "растительно-сливочное", "молочное с растительными жирами" и так далее – это значит, что вместо молока в них добавили растительный жир, скорее всего, пальмовое масло.Состав. В хорошем мороженом – животный жир из настоящего молока. Жирность натурального пломбира должна быть не ниже 12%. Стабилизаторы тоже должны быть натуральными: агар-агар или желатин. В правильном пломбире не должно быть воды, а список ингредиентов должен начинаться с молока. Лучше не покупать мороженое, в состав которого входят тетразин, каррагинан, натрий карбоксиметилцеллюлоза – часто эти добавки "прячут" под кодами Е102, Е466, Е407.Читайте также: Врач рассказал о правильных рабочих перерывах

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мороженое, врач