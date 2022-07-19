https://uz.sputniknews.ru/20220719/vrach-rasskazal-o-pravilnyx-rabochix-pereryvax--26306513.html

Врач рассказал о правильных рабочих перерывах

Врач рассказал о правильных рабочих перерывах

Терапевт объяснил, какие надо делать перерывы на работе.

2022-07-19T07:00+0500

2022-07-19T07:00+0500

2022-07-19T07:00+0500

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отдых

работа

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Для того, чтобы хорошо отдохнуть во время рабочего перерыва, следует, исходя из рода деятельности, изменить обстановку, сделать небольшую зарядку или побыть в полной тишине. Такие рекомендации дал врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с Ura.ru."Очень сильно вид отдыха связан с тем, какая у вас работа. Если это общение с людьми, то полезно погрузиться в тишину. Отдохнуть в кабинете, где никого нет, где можно просто помолчать, перевести дух. Если работа не связана с коммуницированием с людьми, то тогда полезно будет прогуляться, например, до какого-то кафе, ресторана, который находится вдали от офиса. Можно послушать музыку классическую, посидеть в парке на лавочке, посмотреть на что-то красивое, на солнце", — рассказал врач. Кроме того, можно сходить в тренажерный зал, побить грушу, позаниматься на велотренажере. В общем активные физические тренировки подходят почти всем людям, отметил специалист.Вместе с тем, в ходе перерыва точно не стоит нагружать себя работой. Во время отдыха надо полностью сменить вид деятельности."Также не нужно наедаться, это очень плохо влияет на здоровье, живот становится тяжелым и потом придется сидеть с этой тяжестью. Лучше, если есть такая возможность, перекусывать чаще, выходить буквально на несколько минут", — заключил терапевт.Читайте также:Как избежать солнечного удараЧто происходит с организмом, когда вы едите землянику?

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