https://uz.sputniknews.ru/20220719/vrach-rasskazal-o-pravilnyx-rabochix-pereryvax--26306513.html
Врач рассказал о правильных рабочих перерывах
Врач рассказал о правильных рабочих перерывах
Терапевт объяснил, какие надо делать перерывы на работе.
2022-07-19T07:00+0500
2022-07-19T07:00+0500
2022-07-19T07:00+0500
это интересно
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работа
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Для того, чтобы хорошо отдохнуть во время рабочего перерыва, следует, исходя из рода деятельности, изменить обстановку, сделать небольшую зарядку или побыть в полной тишине. Такие рекомендации дал врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с Ura.ru."Очень сильно вид отдыха связан с тем, какая у вас работа. Если это общение с людьми, то полезно погрузиться в тишину. Отдохнуть в кабинете, где никого нет, где можно просто помолчать, перевести дух. Если работа не связана с коммуницированием с людьми, то тогда полезно будет прогуляться, например, до какого-то кафе, ресторана, который находится вдали от офиса. Можно послушать музыку классическую, посидеть в парке на лавочке, посмотреть на что-то красивое, на солнце", — рассказал врач. Кроме того, можно сходить в тренажерный зал, побить грушу, позаниматься на велотренажере. В общем активные физические тренировки подходят почти всем людям, отметил специалист.Вместе с тем, в ходе перерыва точно не стоит нагружать себя работой. Во время отдыха надо полностью сменить вид деятельности."Также не нужно наедаться, это очень плохо влияет на здоровье, живот становится тяжелым и потом придется сидеть с этой тяжестью. Лучше, если есть такая возможность, перекусывать чаще, выходить буквально на несколько минут", — заключил терапевт.Читайте также:Как избежать солнечного удараЧто происходит с организмом, когда вы едите землянику?
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MIA „Rosiya Segodnya“
отдых, работа
Врач рассказал о правильных рабочих перерывах
Терапевт объяснил, какие надо делать перерывы на работе.
Для того, чтобы хорошо отдохнуть во время рабочего перерыва, следует, исходя из рода деятельности, изменить обстановку, сделать небольшую зарядку или побыть в полной тишине. Такие рекомендации дал врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с Ura.ru
.
"Очень сильно вид отдыха связан с тем, какая у вас работа. Если это общение с людьми, то полезно погрузиться в тишину. Отдохнуть в кабинете, где никого нет, где можно просто помолчать, перевести дух. Если работа не связана с коммуницированием с людьми, то тогда полезно будет прогуляться, например, до какого-то кафе, ресторана, который находится вдали от офиса. Можно послушать музыку классическую, посидеть в парке на лавочке, посмотреть на что-то красивое, на солнце", — рассказал врач.
Кроме того, можно сходить в тренажерный зал, побить грушу, позаниматься на велотренажере. В общем активные физические тренировки подходят почти всем людям, отметил специалист.
Вместе с тем, в ходе перерыва точно не стоит нагружать себя работой. Во время отдыха надо полностью сменить вид деятельности.
"Также не нужно наедаться, это очень плохо влияет на здоровье, живот становится тяжелым и потом придется сидеть с этой тяжестью. Лучше, если есть такая возможность, перекусывать чаще, выходить буквально на несколько минут", — заключил терапевт.