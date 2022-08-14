https://uz.sputniknews.ru/20220814/covid-19-chislo-zabolevshix-vyroslo-neznachitelno-27112924.html

COVID-19: число заболевших выросло незначительно

COVID-19: число заболевших выросло незначительно

За сутки в медучреждения обратилось на 5 заболевших больше, чем накануне.

2022-08-14T12:02+0500

2022-08-14T12:02+0500

2022-08-14T12:22+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки немного выросло, следует из статистики, опубликованной пресс-службой Министерства здравоохранения республики.За минувшие сутки к медикам обратились 28 человек в 6 регионах страны. Общее число заразившихся выросло до 243 537 человек.Лидирует по числу заболевших столица, здесь зарегистрировано 10 заражений. В Ташкентской области – 6 пациентов, по 5 человек в Каракалпакстане и Хорезмской области и по одному заражению в Кашкадарьинской и Наманганской областях.Выздоровело за сутки 42 пациента. Таким образом, число излечившихся достигло 241 128 человек, а процент выздоровления остался на уровне 99%.Читайте также:В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, статистика