https://uz.sputniknews.ru/20220814/covid-19-chislo-zabolevshix-vyroslo-neznachitelno-27112924.html
COVID-19: число заболевших выросло незначительно
COVID-19: число заболевших выросло незначительно
За сутки в медучреждения обратилось на 5 заболевших больше, чем накануне.
2022-08-14T12:02+0500
2022-08-14T12:02+0500
2022-08-14T12:22+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки немного выросло, следует из статистики, опубликованной пресс-службой Министерства здравоохранения республики.За минувшие сутки к медикам обратились 28 человек в 6 регионах страны. Общее число заразившихся выросло до 243 537 человек.Лидирует по числу заболевших столица, здесь зарегистрировано 10 заражений. В Ташкентской области – 6 пациентов, по 5 человек в Каракалпакстане и Хорезмской области и по одному заражению в Кашкадарьинской и Наманганской областях.Выздоровело за сутки 42 пациента. Таким образом, число излечившихся достигло 241 128 человек, а процент выздоровления остался на уровне 99%.Читайте также:В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, статистика
COVID-19: число заболевших выросло незначительно
12:02 14.08.2022 (обновлено: 12:22 14.08.2022)
За сутки в медучреждения обратилось на 5 заболевших больше, чем накануне.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки немного выросло, следует из статистики, опубликованной пресс-службой Министерства здравоохранения республики.
За минувшие сутки к медикам обратились 28 человек в 6 регионах страны. Общее число заразившихся выросло до 243 537 человек.
Лидирует по числу заболевших столица, здесь зарегистрировано 10 заражений. В Ташкентской области – 6 пациентов, по 5 человек в Каракалпакстане и Хорезмской области и по одному заражению в Кашкадарьинской и Наманганской областях.
Выздоровело за сутки 42 пациента. Таким образом, число излечившихся достигло 241 128 человек, а процент выздоровления остался на уровне 99%.