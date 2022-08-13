https://uz.sputniknews.ru/20220813/v-rossii-sozdali-esche-odnu-vaktsinu-ot-delty-i-omikrona--27095440.html
В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"
В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"
Подробнее о созданном препарате читайте в нашем материале.
2022-08-13T13:19+0500
2022-08-13T13:19+0500
2022-08-13T13:19+0500
россия
вакцина
вакцина "спутник v"
штамм-омикрон
вакцинация
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА Новости директор НИЦ Александр Гинцбург.Вакцина, как пояснил вирусолог, содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.Он отметил, что если проводить клинические исследования по действующему законодательству, то они займут до полугода, а к тому моменту уже может быть вариант не ВА.5, а ВА.25 или какой-то другой штамм.Напомним, в России также созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".Читайте также: Теперь "Ланъя": китайские и сингапурские ученые выявили новый вирус
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вакцина, вакцина "спутник v", штамм-омикрон, вакцинация, коронавирус covid-19
В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"
Подробнее о созданном препарате читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА Новости
директор НИЦ Александр Гинцбург.
Вакцина, как пояснил вирусолог, содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.
"Эта вакцина создана на той же платформе, что и "Спутник", она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что, когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что если проводить клинические исследования по действующему законодательству, то они займут до полугода, а к тому моменту уже может быть вариант не ВА.5, а ВА.25 или какой-то другой штамм.
"Нам представляется, надо делать по правилам тем, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа, где процедура занимает три месяца", - подчеркнул Гинцбург.
Напомним, в России также созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".