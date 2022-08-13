https://uz.sputniknews.ru/20220813/v-rossii-sozdali-esche-odnu-vaktsinu-ot-delty-i-omikrona--27095440.html

В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"

В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"

Подробнее о созданном препарате читайте в нашем материале.

2022-08-13T13:19+0500

2022-08-13T13:19+0500

2022-08-13T13:19+0500

россия

вакцина

вакцина "спутник v"

штамм-омикрон

вакцинация

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА Новости директор НИЦ Александр Гинцбург.Вакцина, как пояснил вирусолог, содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.Он отметил, что если проводить клинические исследования по действующему законодательству, то они займут до полугода, а к тому моменту уже может быть вариант не ВА.5, а ВА.25 или какой-то другой штамм.Напомним, в России также созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".Читайте также: Теперь "Ланъя": китайские и сингапурские ученые выявили новый вирус

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вакцина, вакцина "спутник v", штамм-омикрон, вакцинация, коронавирус covid-19