https://uz.sputniknews.ru/20220814/dietolog-rasskazal-kak-ne-isportit-sostav-ovoschey-pri-zagotovke-27103231.html
Диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
Диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
О том, как сохранить выращенные летом плоды полезными читайте в нашем материале.
2022-08-14T08:01+0500
2022-08-14T08:01+0500
2022-08-14T09:43+0500
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Некоторые люди выращивают на своих участках такое количество овощей, что не успевают съедать их свежими. Обычно хозяйки солят, квасят или маринуют излишки. Но это не лучшее решение, уверен доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, такие домашние заготовки отрицательно влияют на продолжительность жизни.Диетолог советует не солить или квасить, а замораживать продукты. По мнению специалиста, это лучший способ сохранить полезные свойства овощей."Когда мы солим или квасим что-то для долгого хранения, то мы создаем новый продукт. Если мы надеемся получить более полезный продукт в результате, то мы ошибаемся. Если мы надеемся сохранить полезные свойства исходного продукта, мы тоже отчасти заблуждаемся. Лучше не консервировать летние овощи, а замораживать. В этом случае хотя бы ничего вредного не появляется в составе итогового продукта", – заключил он.Читайте также:В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"
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еда, продукты
Диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
08:01 14.08.2022 (обновлено: 09:43 14.08.2022)
О том, как сохранить выращенные летом плоды полезными, читайте в нашем материале.
Некоторые люди выращивают на своих участках такое количество овощей, что не успевают съедать их свежими. Обычно хозяйки солят, квасят или маринуют излишки. Но это не лучшее решение, уверен доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, такие домашние заготовки отрицательно влияют на продолжительность жизни.
"Консервирование продуктов, выращенных летом на вашем огороде, – это не очень полезное дело. Мы не создаем полезный для здоровья продукт, если используем в качестве консерванта соль. Исключение, может быть, составляет сквашивание капусты или бочковой посол огурцов, потому что при этом появляются у продукта и полезные свойства, связанные с бифидо- и лактобактериями. Но избыток соли в консервированном продукте – проблема. Это отрицательным образом влияет на продолжительность жизни, поскольку способствует развитию гипертонической болезни", – предупредил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
Диетолог советует не солить или квасить, а замораживать продукты. По мнению специалиста, это лучший способ сохранить полезные свойства овощей.
"Когда мы солим или квасим что-то для долгого хранения, то мы создаем новый продукт. Если мы надеемся получить более полезный продукт в результате, то мы ошибаемся. Если мы надеемся сохранить полезные свойства исходного продукта, мы тоже отчасти заблуждаемся. Лучше не консервировать летние овощи, а замораживать. В этом случае хотя бы ничего вредного не появляется в составе итогового продукта", – заключил он.