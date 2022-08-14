https://uz.sputniknews.ru/20220814/gosslujaschie-iz-uzbekistana-mogut-besplatno-uchitsya-v-rossii-27113209.html

Госслужащие из Узбекистана могут бесплатно учиться в России

Госслужащие из Узбекистана могут бесплатно учиться в России

Российская академия народного хозяйства и госслужбы объявила магистерскую программу для управленцев из стран СНГ.

2022-08-14T12:41+0500

2022-08-14T12:41+0500

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общество

обучение

россия

москва

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Госслужащие из Узбекистана могут принять участие в конкурсе на бесплатное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщает представительство Россотрудничества в Ташкенте.Бесплатную магистерскую программу "Мастер государственного управления для руководителей" открыла Высшая школа государственного управления при РАНХиГС.Программа специально разработана для обучения высококвалифицированных кадров в странах СНГ.Принять участие в ней могут государственные служащие, высшие менеджеры компаний с государственным участием, руководители государственных учреждений социальной сферы и других областей.Магистранты будут заниматься анализом ключевых трендов и вызовов в политике и экономике, знакомиться с опытом цифровой трансформации российских госструктур и регионального муниципального управления в России и мире, а также получат навыки межкультурной коммуникации и научатся использовать культурные коды в решении управленческих задач.Обучение по программе бесплатное. Подать заявку можно на сайте. Стартует программа в октябре 2022 года.Читайте также: Большая перемена: школьники из Узбекистана вернулись из "Артека"

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обучение, россия, москва