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https://uz.sputniknews.ru/20220811/bolshaya-peremena-shkolniki-iz-uzbekistana-vernulis-iz-arteka-27039425.html
Большая перемена: школьники из Узбекистана вернулись из "Артека"
Большая перемена: школьники из Узбекистана вернулись из "Артека"
Узбекистанские школьники приняли участие в программе "Большая перемена" и на днях вернулись из легендарного "Артека". Что дало им участие в конкурсе и какой традицией удивил лагерь? Об этом – в материале Sputnik.
2022-08-11T12:51+0500
2022-08-11T12:51+0500
общество
школьники
россия
узбекистан
лагерь
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ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. "Большая перемена" - масштабный конкурс для российских учеников и студентов, а также иностранцев, говорящих на русском языке. В этом году в нем впервые приняли участие школьники из Узбекистана. В июле восемь лучших конкурсантов отправились в знаменитый лагерь "Артек" в Крыму, сообщает корреспондент Sputnik. Там ребята провели три недели, и, немного отдохнув с дороги, рассказали о незабываемом путешествии на пресс-конференции, состоявшейся в Русском доме в Ташкенте.Международный язык общенияПо словам ребят, до "Артека" они добирались трое суток. И познавательным оказалось уже само путешествие. В Москве им организовали экскурсию: школьники побывали на Красной площади, в парке "Зарядье", в ГУМе, спустились в московское метро.Далее ребятам предстояла дорога в Крым.В отличие от других ребят школьница стала победительницей дополнительного конкурсного отбора "Планеты Больших перемен". Ангелина участвовала в профильной международной смене "Большой перемены" в рамках финала международного трека. Поэтому призом для нее стала сама поездка в "Артек", уточнила Ангелина.Не просто детский лагерьАртек – не совсем детский лагерь, как о нем привыкли думать многие. Артек – это международный детский центр, где ребята работают над самыми разными проектами.Так, например, Ильхамия Фаттахова, одна из победительниц "Большой перемены", вместе с новыми друзьями создала видеоролик, посвященный Дню дружбы. Его отмечают в Артеке уже 10 лет.Во время насыщенных трех недель в лагере, каждый из школьников приобрел определенный навык или попробовал себя в новой роли. Например, в роли диджея, инженера-конструктора или тренера по айкидо.Кроме этого, дети участвовали во всевозможных мастер-классах и даже встречались с олимпийскими чемпионами. Среди них, например, был мастер спорта по смешанным единоборствам Сергей Харитонов.Есть у "Артека" трогательная традиция. Когда заканчивается смена, ребята повязывают друг другу на прощание нить на шею.Бесплатное обучениеОсенью ребята пойдут в 11 класс. Но каждый из них уже знает, где продолжит обучение через год. С большой вероятностью это будет один из российских вузов, входящих в определенный перечень, ведь победа в конкурсе дает им право на бесплатное обучение. Однако тем из них, кому победить не удалось, при поступлении в вуз добавят дополнительные баллы.Несмотря на то, что школьники не успели насладиться завораживающей природой южного берега Крыма, им все же удалось побывать в Севастополе, посетить Музей военно-морского флота и Малахов курган.Теперь ребятам есть о чем рассказать своим ровесникам и поделиться впечатлениями.Читайте также: Узбекистанские школьники примут участие в спортивном фестивале в Уфе
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школьники, россия, узбекистан, лагерь

Большая перемена: школьники из Узбекистана вернулись из "Артека"

12:51 11.08.2022
© SputnikШкольники из Узбекистана съездили в "Артек"
Школьники из Узбекистана съездили в Артек - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
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Анна Желиховская
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Узбекистанские школьники приняли участие в программе "Большая перемена" и на днях вернулись из легендарного "Артека". Что дало им участие в конкурсе и какой традицией удивил лагерь? Об этом – в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. "Большая перемена" - масштабный конкурс для российских учеников и студентов, а также иностранцев, говорящих на русском языке. В этом году в нем впервые приняли участие школьники из Узбекистана. В июле восемь лучших конкурсантов отправились в знаменитый лагерь "Артек" в Крыму, сообщает корреспондент Sputnik.
Там ребята провели три недели, и, немного отдохнув с дороги, рассказали о незабываемом путешествии на пресс-конференции, состоявшейся в Русском доме в Ташкенте.
"Данный проект – совместная программа Россотрудничества и "Большой перемены". Мы обеспечили по линии программы "Здравствуй, Россия!" авиаперелёт ребят до Москвы и обратно. А "Большая перемена" организовала активности в самом лагере", - рассказал руководитель представительства Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев.

Международный язык общения

По словам ребят, до "Артека" они добирались трое суток. И познавательным оказалось уже само путешествие. В Москве им организовали экскурсию: школьники побывали на Красной площади, в парке "Зарядье", в ГУМе, спустились в московское метро.
Далее ребятам предстояла дорога в Крым.
"Вместе с нами в поезде в "Артек" ехали конкурсанты из других стран – Польши, Португалии, Турции, Египта, Канады. Общались все на русском языке", - рассказала Ангелина Носова.
В отличие от других ребят школьница стала победительницей дополнительного конкурсного отбора "Планеты Больших перемен". Ангелина участвовала в профильной международной смене "Большой перемены" в рамках финала международного трека. Поэтому призом для нее стала сама поездка в "Артек", уточнила Ангелина.

Не просто детский лагерь

Артек – не совсем детский лагерь, как о нем привыкли думать многие. Артек – это международный детский центр, где ребята работают над самыми разными проектами.
© Из личного архива Ангелины НосовойШкольники из Узбекистана съездили в "Артек"
Школьники из Узбекистана съездили в Артек - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Школьники из Узбекистана съездили в "Артек"
© Из личного архива Ангелины Носовой
Так, например, Ильхамия Фаттахова, одна из победительниц "Большой перемены", вместе с новыми друзьями создала видеоролик, посвященный Дню дружбы. Его отмечают в Артеке уже 10 лет.
"Мы сняли видеоролик, где исполнили песню Олега Газманова о дружбе, которая стала гимном "Артека". Пели на десяти языках", - рассказала школьница.
Во время насыщенных трех недель в лагере, каждый из школьников приобрел определенный навык или попробовал себя в новой роли. Например, в роли диджея, инженера-конструктора или тренера по айкидо.
Кроме этого, дети участвовали во всевозможных мастер-классах и даже встречались с олимпийскими чемпионами. Среди них, например, был мастер спорта по смешанным единоборствам Сергей Харитонов.
Есть у "Артека" трогательная традиция. Когда заканчивается смена, ребята повязывают друг другу на прощание нить на шею.
"Ниточка обозначает, что мы снова когда-нибудь встретимся. Эта нитка будет соединять нас и сквозь года эта встреча произойдет", - сказала Ляйсан Исрафилова.

Бесплатное обучение

Осенью ребята пойдут в 11 класс. Но каждый из них уже знает, где продолжит обучение через год. С большой вероятностью это будет один из российских вузов, входящих в определенный перечень, ведь победа в конкурсе дает им право на бесплатное обучение. Однако тем из них, кому победить не удалось, при поступлении в вуз добавят дополнительные баллы.
Несмотря на то, что школьники не успели насладиться завораживающей природой южного берега Крыма, им все же удалось побывать в Севастополе, посетить Музей военно-морского флота и Малахов курган.
Теперь ребятам есть о чем рассказать своим ровесникам и поделиться впечатлениями.
"Проект "Большая перемена" создан не так давно и пока набирает обороты в России. Это был первый опыт, скажем так, международной смены. Однозначно будем продолжать, потому что опыт позитивный. Задача всех активностей, которые показали ребятам и в которых они сами участвовали в том, чтобы они дальше несли это определенное знание и рассказывали о нем другим", - подытожил Вождаев.
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