https://uz.sputniknews.ru/20220811/bolshaya-peremena-shkolniki-iz-uzbekistana-vernulis-iz-arteka-27039425.html

Большая перемена: школьники из Узбекистана вернулись из "Артека"

Большая перемена: школьники из Узбекистана вернулись из "Артека"

Узбекистанские школьники приняли участие в программе "Большая перемена" и на днях вернулись из легендарного "Артека". Что дало им участие в конкурсе и какой традицией удивил лагерь? Об этом – в материале Sputnik.

2022-08-11T12:51+0500

2022-08-11T12:51+0500

2022-08-11T12:51+0500

общество

школьники

россия

узбекистан

лагерь

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ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. "Большая перемена" - масштабный конкурс для российских учеников и студентов, а также иностранцев, говорящих на русском языке. В этом году в нем впервые приняли участие школьники из Узбекистана. В июле восемь лучших конкурсантов отправились в знаменитый лагерь "Артек" в Крыму, сообщает корреспондент Sputnik. Там ребята провели три недели, и, немного отдохнув с дороги, рассказали о незабываемом путешествии на пресс-конференции, состоявшейся в Русском доме в Ташкенте.Международный язык общенияПо словам ребят, до "Артека" они добирались трое суток. И познавательным оказалось уже само путешествие. В Москве им организовали экскурсию: школьники побывали на Красной площади, в парке "Зарядье", в ГУМе, спустились в московское метро.Далее ребятам предстояла дорога в Крым.В отличие от других ребят школьница стала победительницей дополнительного конкурсного отбора "Планеты Больших перемен". Ангелина участвовала в профильной международной смене "Большой перемены" в рамках финала международного трека. Поэтому призом для нее стала сама поездка в "Артек", уточнила Ангелина.Не просто детский лагерьАртек – не совсем детский лагерь, как о нем привыкли думать многие. Артек – это международный детский центр, где ребята работают над самыми разными проектами.Так, например, Ильхамия Фаттахова, одна из победительниц "Большой перемены", вместе с новыми друзьями создала видеоролик, посвященный Дню дружбы. Его отмечают в Артеке уже 10 лет.Во время насыщенных трех недель в лагере, каждый из школьников приобрел определенный навык или попробовал себя в новой роли. Например, в роли диджея, инженера-конструктора или тренера по айкидо.Кроме этого, дети участвовали во всевозможных мастер-классах и даже встречались с олимпийскими чемпионами. Среди них, например, был мастер спорта по смешанным единоборствам Сергей Харитонов.Есть у "Артека" трогательная традиция. Когда заканчивается смена, ребята повязывают друг другу на прощание нить на шею.Бесплатное обучениеОсенью ребята пойдут в 11 класс. Но каждый из них уже знает, где продолжит обучение через год. С большой вероятностью это будет один из российских вузов, входящих в определенный перечень, ведь победа в конкурсе дает им право на бесплатное обучение. Однако тем из них, кому победить не удалось, при поступлении в вуз добавят дополнительные баллы.Несмотря на то, что школьники не успели насладиться завораживающей природой южного берега Крыма, им все же удалось побывать в Севастополе, посетить Музей военно-морского флота и Малахов курган.Теперь ребятам есть о чем рассказать своим ровесникам и поделиться впечатлениями.Читайте также: Узбекистанские школьники примут участие в спортивном фестивале в Уфе

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Анна Желиховская

школьники, россия, узбекистан, лагерь