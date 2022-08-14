https://uz.sputniknews.ru/20220814/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistantsev-segodnya-27103020.html

Какая погода ждет узбекистанцев сегодня

Какая погода ждет узбекистанцев сегодня

О прогнозе погоды на воскресенье 14 августа читайте в нашем материале.

2022-08-14T09:02+0500

2022-08-14T09:02+0500

2022-08-14T09:36+0500

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 36-38 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Бухарская и Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Однако в отдельных районах возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 35-40 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 34-39 градусов.Андижанская, Наманганская и Ферганская областиНебольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 32-37 градусов.По горным и предгорным районам республики также переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-20 градусов, днем — 27-32 градуса.Читайте также: Жителям японской префектуры Сидзуока снова рекомендовали эвакуироваться

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