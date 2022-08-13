Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220813/jitelyam-yaponskoy-prefektury-sidzuoka-snova-rekomendovali-evakuirovatsya-27095118.html
Жителям японской префектуры Сидзуока снова рекомендовали эвакуироваться
Жителям японской префектуры Сидзуока снова рекомендовали эвакуироваться
Это вторая рекомендация о массовой эвакуации, начиная с конца прошлого месяца – подробности.
2022-08-13T14:01+0500
2022-08-13T14:01+0500
в мире
япония
тайфун
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/30/85/308512_256:0:3897:2048_1920x0_80_0_0_474a35ed3b0824d54abf1a5d8b11e211.jpg
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Более 72 тысяч человек в префектуре Сидзуока получили указание эвакуироваться из-за приближения тайфуна "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер восемь, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.Власти страны призывают завершить эвакуацию до объявления пятого уровня угрозы, при котором существует прямая угроза жизни.Уточним, тайфун "Меари", что по-корейски означает "эхо", возник к югу от Японии в пятницу. Во второй половине дня, как ожидается, он обрушится на тихоокеанское побережье Японии. Первой принять удар может как раз префектура Сидзуока. По данным синоптиков, за истекшие сутки здесь уже выпало более 200 миллиметров осадков, а к утру воскресенья может выпасть до 300 миллиметров.В настоящее время тайфун находится в 200 километрах к юго-западу от Сидзуоки и движется на север со скоростью 20 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 1000 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 20 метров в секунду, при порывах – до 30 метров.По прогнозам, к утру воскресенья тайфун будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.Ранее жители этой же префектуры получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за продолжающихся в регионе ливневых дождей.Тогда эвакуация коснулась более 190 тыс. человек.Читайте также: Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/30/85/308512_711:0:3442:2048_1920x0_80_0_0_de0c84b65c01ca1369bf957ee2e93645.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
япония, тайфун, эвакуация

Жителям японской префектуры Сидзуока снова рекомендовали эвакуироваться

14:01 13.08.2022
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТайфун "Гони" в Приморье
Тайфун Гони в Приморье - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Это вторая рекомендация о массовой эвакуации, начиная с конца прошлого месяца – подробности.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Более 72 тысяч человек в префектуре Сидзуока получили указание эвакуироваться из-за приближения тайфуна "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер восемь, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
Власти страны призывают завершить эвакуацию до объявления пятого уровня угрозы, при котором существует прямая угроза жизни.
Уточним, тайфун "Меари", что по-корейски означает "эхо", возник к югу от Японии в пятницу. Во второй половине дня, как ожидается, он обрушится на тихоокеанское побережье Японии. Первой принять удар может как раз префектура Сидзуока. По данным синоптиков, за истекшие сутки здесь уже выпало более 200 миллиметров осадков, а к утру воскресенья может выпасть до 300 миллиметров.
В настоящее время тайфун находится в 200 километрах к юго-западу от Сидзуоки и движется на север со скоростью 20 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 1000 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 20 метров в секунду, при порывах – до 30 метров.
По прогнозам, к утру воскресенья тайфун будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.
Ранее жители этой же префектуры получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за продолжающихся в регионе ливневых дождей.
Тогда эвакуация коснулась более 190 тыс. человек.
Читайте также:
Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0