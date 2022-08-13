https://uz.sputniknews.ru/20220813/jitelyam-yaponskoy-prefektury-sidzuoka-snova-rekomendovali-evakuirovatsya-27095118.html

Жителям японской префектуры Сидзуока снова рекомендовали эвакуироваться

Жителям японской префектуры Сидзуока снова рекомендовали эвакуироваться

Это вторая рекомендация о массовой эвакуации, начиная с конца прошлого месяца – подробности.

2022-08-13T14:01+0500

2022-08-13T14:01+0500

2022-08-13T14:01+0500

в мире

япония

тайфун

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/30/85/308512_256:0:3897:2048_1920x0_80_0_0_474a35ed3b0824d54abf1a5d8b11e211.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Более 72 тысяч человек в префектуре Сидзуока получили указание эвакуироваться из-за приближения тайфуна "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер восемь, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.Власти страны призывают завершить эвакуацию до объявления пятого уровня угрозы, при котором существует прямая угроза жизни.Уточним, тайфун "Меари", что по-корейски означает "эхо", возник к югу от Японии в пятницу. Во второй половине дня, как ожидается, он обрушится на тихоокеанское побережье Японии. Первой принять удар может как раз префектура Сидзуока. По данным синоптиков, за истекшие сутки здесь уже выпало более 200 миллиметров осадков, а к утру воскресенья может выпасть до 300 миллиметров.В настоящее время тайфун находится в 200 километрах к юго-западу от Сидзуоки и движется на север со скоростью 20 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 1000 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 20 метров в секунду, при порывах – до 30 метров.По прогнозам, к утру воскресенья тайфун будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.Ранее жители этой же префектуры получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за продолжающихся в регионе ливневых дождей.Тогда эвакуация коснулась более 190 тыс. человек.Читайте также: Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

япония, тайфун, эвакуация