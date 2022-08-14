https://uz.sputniknews.ru/20220814/medvuzy-nachinayut-gotovit-transplantologov-i-kardioxirurgov-27112125.html
Медвузы начинают готовить трансплантологов и кардиохирургов
Медвузы начинают готовить трансплантологов и кардиохирургов
Поступить в ординатуру по этим специальностям можно в двух ведущих медицинских центрах страны.
2022-08-14T11:18+0500
2022-08-14T11:18+0500
2022-08-14T11:27+0500
общество
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хирургия
кардиохирургия
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Узбекистане впервые начинают готовить специалистов по трансплантологии и кардиохирургии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.Клиническая ординатура по этим направлениям откроется с начала 2022-2023 учебного года в Республиканском научно-практическом медицинском центре специализированной хирургии имени академика В. Вахидова и Республиканском научном центре экстренной медицины.Учитывая сложность данных направлений, на них могут поступить только закончившие магистратуру по специальности "Хирургия" или клиническую ординатуру (резидентуру) по специальности "Общая хирургия".Принимать кандидатов будут на основе общего отбора, а учебный процесс, ориентированный на практику по этим направлениям, продлится 3 года.В первые два года ординаторы, обучающиеся на целевой и платно-контрактной основе, будут заниматься в клиниках мединститутов и специализированных центрах.Во втором семестре выпускного (третьего) года для них организуют учебный практический семестр в регионах – филиалах специализированных медицинских центров областей, областных детских и взрослых многопрофильных медицинских центрах и филиалах Республиканского центра скорой медицинской помощи.Читайте также: В Самарканде впервые провели пересадку печени
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врач, хирургия, кардиохирургия
Медвузы начинают готовить трансплантологов и кардиохирургов
11:18 14.08.2022 (обновлено: 11:27 14.08.2022)
Поступить в ординатуру по этим специальностям можно в двух ведущих медицинских центрах страны.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
В Узбекистане впервые начинают готовить специалистов по трансплантологии и кардиохирургии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения
.
Клиническая ординатура по этим направлениям откроется с начала 2022-2023 учебного года в Республиканском научно-практическом медицинском центре специализированной хирургии имени академика В. Вахидова и Республиканском научном центре экстренной медицины.
Учитывая сложность данных направлений, на них могут поступить только закончившие магистратуру по специальности "Хирургия" или клиническую ординатуру (резидентуру) по специальности "Общая хирургия".
Принимать кандидатов будут на основе общего отбора, а учебный процесс, ориентированный на практику по этим направлениям, продлится 3 года.
В первые два года ординаторы, обучающиеся на целевой и платно-контрактной основе, будут заниматься в клиниках мединститутов и специализированных центрах.
Во втором семестре выпускного (третьего) года для них организуют учебный практический семестр в регионах – филиалах специализированных медицинских центров областей, областных детских и взрослых многопрофильных медицинских центрах и филиалах Республиканского центра скорой медицинской помощи.