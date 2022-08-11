https://uz.sputniknews.ru/20220811/v-samarkande-vpervye-proveli-peresadku-pecheni-27047899.html

В Самарканде впервые провели пересадку печени

В Самарканде впервые провели пересадку печени

Операция длилась больше 13 часов, в ней принимали участие 25 медицинских работников.

2022-08-11T15:55+0500

2022-08-11T15:55+0500

2022-08-11T15:55+0500

общество

самаркандская область

самарканд

операция

трансплантация органов

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. В Самаркандском областном медицинском центре впервые провели операцию по пересадке печени, сообщает информационное агентство "УзА".Пациентке 1956 года рождения, страдающей циррозом, пересадили часть печени ее дочери.Трансплантацию проводили специалисты центра совместно с сотрудниками Самаркандского государственного медицинского университета. Операция длилась 13 часов 20 минут, в ней участвовали 8 врачей-трансплантологов, 5 врачей-анестезиологов, 2 трансфузиолога, 5 операционных медсестер и 5 медицинских сестер, сообщает агентство.Для проведения операции в медцентр за счет бюджетных средств доставили современное медицинское оборудование на сумму 10 млрд сумов.В Узбекистане проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.Читайте также: Узбекистанское фармпредприятие разрабатывает ПЦР-тесты на ВИЧ и гепатит

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самаркандская область, самарканд, операция, трансплантация органов