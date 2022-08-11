https://uz.sputniknews.ru/20220811/v-samarkande-vpervye-proveli-peresadku-pecheni-27047899.html
В Самарканде впервые провели пересадку печени
В Самарканде впервые провели пересадку печени
Операция длилась больше 13 часов, в ней принимали участие 25 медицинских работников.
2022-08-11T15:55+0500
2022-08-11T15:55+0500
2022-08-11T15:55+0500
общество
самаркандская область
самарканд
операция
трансплантация органов
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. В Самаркандском областном медицинском центре впервые провели операцию по пересадке печени, сообщает информационное агентство "УзА".Пациентке 1956 года рождения, страдающей циррозом, пересадили часть печени ее дочери.Трансплантацию проводили специалисты центра совместно с сотрудниками Самаркандского государственного медицинского университета. Операция длилась 13 часов 20 минут, в ней участвовали 8 врачей-трансплантологов, 5 врачей-анестезиологов, 2 трансфузиолога, 5 операционных медсестер и 5 медицинских сестер, сообщает агентство.Для проведения операции в медцентр за счет бюджетных средств доставили современное медицинское оборудование на сумму 10 млрд сумов.В Узбекистане проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.Читайте также: Узбекистанское фармпредприятие разрабатывает ПЦР-тесты на ВИЧ и гепатит
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самаркандская область, самарканд, операция, трансплантация органов
В Самарканде впервые провели пересадку печени
Операция длилась больше 13 часов, в ней принимали участие 25 медицинских работников.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik.
В Самаркандском областном медицинском центре впервые провели операцию по пересадке печени, сообщает информационное агентство "УзА
".
Пациентке 1956 года рождения, страдающей циррозом, пересадили часть печени ее дочери.
Трансплантацию проводили специалисты центра совместно с сотрудниками Самаркандского государственного медицинского университета. Операция длилась 13 часов 20 минут, в ней участвовали 8 врачей-трансплантологов, 5 врачей-анестезиологов, 2 трансфузиолога, 5 операционных медсестер и 5 медицинских сестер, сообщает агентство.
"Мы успешно провели сложную операцию, и это стало еще одним достижением медицины Самаркандской области, — сказал главный врач Самаркандского областного медицинского центра, заведующий кафедрой Самаркандского медуниверситета Лутфулло Махмонов. - Мы основательно готовились к этой операции. Для этого наши сотрудники проходили повышение квалификации в Москве, Казани, Киеве, Стамбуле и Анкаре. Кроме того, нас поддерживали сотрудники Республиканского медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова".
Для проведения операции в медцентр за счет бюджетных средств доставили современное медицинское оборудование на сумму 10 млрд сумов.
В Узбекистане проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.
Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.