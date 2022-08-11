Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220811/v-samarkande-vpervye-proveli-peresadku-pecheni-27047899.html
В Самарканде впервые провели пересадку печени
В Самарканде впервые провели пересадку печени
Операция длилась больше 13 часов, в ней принимали участие 25 медицинских работников.
2022-08-11T15:55+0500
2022-08-11T15:55+0500
общество
самаркандская область
самарканд
операция
трансплантация органов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0b/27047733_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e70b3a271b4c73798152df387ebff8b2.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. В Самаркандском областном медицинском центре впервые провели операцию по пересадке печени, сообщает информационное агентство "УзА".Пациентке 1956 года рождения, страдающей циррозом, пересадили часть печени ее дочери.Трансплантацию проводили специалисты центра совместно с сотрудниками Самаркандского государственного медицинского университета. Операция длилась 13 часов 20 минут, в ней участвовали 8 врачей-трансплантологов, 5 врачей-анестезиологов, 2 трансфузиолога, 5 операционных медсестер и 5 медицинских сестер, сообщает агентство.Для проведения операции в медцентр за счет бюджетных средств доставили современное медицинское оборудование на сумму 10 млрд сумов.В Узбекистане проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.Читайте также: Узбекистанское фармпредприятие разрабатывает ПЦР-тесты на ВИЧ и гепатит
самаркандская область
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0b/27047733_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8a5567a023cd6446239bae8464ea4434.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самаркандская область, самарканд, операция, трансплантация органов

В Самарканде впервые провели пересадку печени

15:55 11.08.2022
© Национальное информационное агентство УзбекистанаВ Самарканде впервые провели операцию по трансплантации печени
В Самарканде впервые провели операцию по трансплантации печени - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
© Национальное информационное агентство Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Операция длилась больше 13 часов, в ней принимали участие 25 медицинских работников.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. В Самаркандском областном медицинском центре впервые провели операцию по пересадке печени, сообщает информационное агентство "УзА".
Пациентке 1956 года рождения, страдающей циррозом, пересадили часть печени ее дочери.
Трансплантацию проводили специалисты центра совместно с сотрудниками Самаркандского государственного медицинского университета. Операция длилась 13 часов 20 минут, в ней участвовали 8 врачей-трансплантологов, 5 врачей-анестезиологов, 2 трансфузиолога, 5 операционных медсестер и 5 медицинских сестер, сообщает агентство.
"Мы успешно провели сложную операцию, и это стало еще одним достижением медицины Самаркандской области, — сказал главный врач Самаркандского областного медицинского центра, заведующий кафедрой Самаркандского медуниверситета Лутфулло Махмонов. - Мы основательно готовились к этой операции. Для этого наши сотрудники проходили повышение квалификации в Москве, Казани, Киеве, Стамбуле и Анкаре. Кроме того, нас поддерживали сотрудники Республиканского медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова".
Для проведения операции в медцентр за счет бюджетных средств доставили современное медицинское оборудование на сумму 10 млрд сумов.
В Узбекистане проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.
Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.
Читайте также: Узбекистанское фармпредприятие разрабатывает ПЦР-тесты на ВИЧ и гепатит
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0