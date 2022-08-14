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Мирзиёев поздравил руководство Пакистана с Днем независимости
Мирзиёев поздравил руководство Пакистана с Днем независимости
В поздравительном послании президент пожелал дружественному народу мира и процветания.
2022-08-14T20:39+0500
2022-08-14T20:39+0500
политика
узбекистан
пакистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительные послания лидеру Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Шахбазе Шарифу в честь 75-й годовщины независимости Исламской Республики. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Шавкат Мирзиёев пожелал дружественному народу Пакистана мира и дальнейшего процветания.Читайте также: Четыре направления: как будет развиваться металлургия
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узбекистан, пакистан, шавкат мирзиёев

Мирзиёев поздравил руководство Пакистана с Днем независимости

20:39 14.08.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В поздравительном послании президент пожелал дружественному народу мира и процветания.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительные послания лидеру Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Шахбазе Шарифу в честь 75-й годовщины независимости Исламской Республики. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

"В поздравительных посланиях, в частности, отмечается, что в Узбекистане высоко оценивают достигнутый современный уровень отношений дружбы и многопланового сотрудничества с Пакистаном, основанных на принципах стратегического партнерства, и заинтересованы в дальнейшем раскрытии огромного потенциала взаимодействия", — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев пожелал дружественному народу Пакистана мира и дальнейшего процветания.
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