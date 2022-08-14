https://uz.sputniknews.ru/20220814/mirziyoev-pozdravil-rukovodstvo-pakistana-s-dnem-nezavisimosti-27125190.html

Мирзиёев поздравил руководство Пакистана с Днем независимости

Мирзиёев поздравил руководство Пакистана с Днем независимости

В поздравительном послании президент пожелал дружественному народу мира и процветания.

2022-08-14T20:39+0500

2022-08-14T20:39+0500

2022-08-14T20:39+0500

политика

узбекистан

пакистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительные послания лидеру Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Шахбазе Шарифу в честь 75-й годовщины независимости Исламской Республики. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Шавкат Мирзиёев пожелал дружественному народу Пакистана мира и дальнейшего процветания.Читайте также: Четыре направления: как будет развиваться металлургия

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узбекистан, пакистан, шавкат мирзиёев