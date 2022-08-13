https://uz.sputniknews.ru/20220813/chetyre-napravleniya-kak-budet-razvivatsya-metallurgiya-27088981.html

Четыре направления: как будет развиваться металлургия

Четыре направления: как будет развиваться металлургия

Президент на видеоселекторном совещании обозначил приоритетные меры по развитию собственного производства черных металлов

2022-08-13T09:18+0500

2022-08-13T09:18+0500

2022-08-13T09:18+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

промышленность

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании обозначил четыре основных направления развития черной металлургии в республике, передает пресс-служба главы государства.За последние пять лет в республике появилось более 200 новых предприятий черной металлургии. В отрасли сейчас трудится более 25 тысяч человек. Только за прошлый год предприятия произвели продукции на 15 трлн сумов.Тем не менее, потребность в железе и изделиях из него в республике высока – в жилищном строительстве расходы на металлические изделия составляет 15%, в машиностроении – 40%. Соответственно, перед республикой стоит задача повысить производство.Президент обозначил четыре основных направления развития.В первую очередь, это гарантированное обеспечение сырьем металлургических предприятий. По данным правительства, запасы руды в республике составляют 1 млрд 200 млн тонн.Втрое – стимулировать создание предприятий по выпуску металлической продукции во всех регионах. Глава государства пообщался с руководителями таких предприятий, поручил ответственным лицам изучить возможность освободить от таможенных пошлин ввозимое металлическое сырье и оборудование, не производимое в республике.В-третьих, наладить производство современных металлоконструкций для производств, создающих высокую добавленную стоимость. Для этого президент дал распоряжение в следующем году локализовать продукцию на сумму $500 млн и наладить гарантированную закупку новой локализованной продукции госпредприятиями.Четвертое направление – обеспечить подготовку квалифицированных кадров, развивать науку и инновации в данной области. Для этого в республике откроются Научный центр металлургии при "Узметкомбинате", научная лаборатория черных металлов в Геологическом университете, технологические парки. Молодые специалисты смогут пройти повышение квалификации в престижных зарубежных компаниях и инжиниринговых центрах.Читайте также: Видео: Узбекистан сможет добывать 150 тонн золота в год - эксперт

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промышленность, президент узбекистана, шавкат мирзиёев