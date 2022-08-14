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На рынке в Ереване прогремел взрыв - видео

На рынке в Ереване прогремел взрыв - видео

По меньшей мере один человек погиб, 20 ранено, сообщает МЧС Армении.

2022-08-14T16:42+0500

2022-08-14T16:42+0500

2022-08-14T16:48+0500

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ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв и начался пожар, сообщает РИА Новости.По данным МЧС, в результате ЧП один человек погиб, 20 ранены.Как сообщили агентству в мэрии Еревана, в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.Читайте также: Пожар на кубинском нефтехранилище – подробности

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армения, взрыв, пожар, ереван, происшествия