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На рынке в Ереване прогремел взрыв - видео
На рынке в Ереване прогремел взрыв - видео
По меньшей мере один человек погиб, 20 ранено, сообщает МЧС Армении.
2022-08-14T16:42+0500
2022-08-14T16:42+0500
2022-08-14T16:48+0500
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ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв и начался пожар, сообщает РИА Новости.По данным МЧС, в результате ЧП один человек погиб, 20 ранены.Как сообщили агентству в мэрии Еревана, в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.Читайте также: Пожар на кубинском нефтехранилище – подробности
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армения, взрыв, пожар, ереван, происшествия
На рынке в Ереване прогремел взрыв - видео
16:42 14.08.2022 (обновлено: 16:48 14.08.2022)
По меньшей мере один человек погиб, 20 ранено, сообщает МЧС Армении.
ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв и начался пожар, сообщает РИА Новости.
По данным МЧС, в результате ЧП один человек погиб, 20 ранены.
"Один погибший, 20 раненых после взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили агентству в мэрии Еревана, в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.