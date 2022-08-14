https://uz.sputniknews.ru/20220814/transgendery-otbirayut-jannu-dark-u-feministok-27113962.html

Трансгендеры отбирают Жанну д'Арк у феминисток

Трансгендеры отбирают Жанну д'Арк у феминисток

В скандале вокруг постановки шекспировским театром "Глобус" в Лондоне пьесы, в которой Жанна Д’Арк будет изображена небинарной с употреблением гендерно-нейтральных местоимений, любопытный факт — что этот скандал в принципе возник.

2022-08-14T13:22+0500

2022-08-14T13:22+0500

2022-08-14T13:24+0500

колумнисты

трансгендер

великобритания

театр

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Негативный резонанс вокруг данного проекта является из ряда вон выходящим обстоятельством сразу по нескольким причинам, считает корреспондент РИА Новости.Во-первых, потому, что в нынешнее время на Западе навешанный на человека ярлык трансфоба может неслабо испортить ему жизнь. А тут довольно много людей, включая Джоан Роулинг (хотя как раз ей уже нечего терять), публично жестко раскритиковали постановку, причем именно ее идеологическую составляющую.А во-вторых, дело в том, что речь идет об английском театре. В России сложилось пренебрежительное и даже презрительное отношение к современным экспериментам в области искусства, в том числе театрального — и небезосновательно, поскольку отечественные "творцы" зачастую пытаются компенсировать свою бездарность грубым эпатажем публики. Но по отношению к Британии это несправедливо: английский театр — потрясающе интересный феномен, в котором действительно талантливыми и высокопрофессиональными людьми ведется неустанная работа по поиску новых форм, образов, приемов и подходов.При этом британская критика и аудитория крайне взыскательны. У них не заработать репутацию просто на обнаженке, испражнениях и прочем шокирующем контенте на сцене. Наверное, в том числе и поэтому там очень терпимое отношение к творческим экспериментам: если спектакль окажется плох, его в любом случае растопчут; если же постановка будет хорошей, значит, творческий поиск создателей, их отступление от канонов были не зря.Только прямо сейчас миру открывается обратная сторона этой монеты.Пару лет назад в России поразились чернокожей Анне Карениной в манчестерской постановке. По существу же в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Британский, да и в целом западный театр уже много лет как отказался от расового профилирования актеров. И, наверное, в этом есть определенный смысл, учитывая, что театр всегда подразумевает ту или иную долю отвлеченности: если обычным делом являются минималистичные или абстрактные декорации, то какая разница, какого оттенка кожа у исполнителя роли?Правда, прямо сейчас мы наблюдаем уже следующий шаг Запада на этом пути — ныне сплошь и рядом используются небелые актеры в "белых" ролях в исторических и костюмных кинокартинах и телесериалах, вроде экранизаций Джейн Остин. И вот тут уже куда более остро встают вопросы приемлемости, идеологической адекватности и даже моральности подобных творческих приемов, особенно учитывая истинное положение чернокожих или азиатов в те времена.Гибель богов: CNN потерял аудиторию и захотел стать объективнымИ похоже, до все большего количества людей на Западе начала доходить опасность подобного рода творческих экспериментов, и негативная реакция на "небинарную" Жанну д'Арк — тому подтверждение.Тем более что комментарии создателей постановки оказались весьма показательны. Если художественный руководитель театра "Глобус" Мишель Терри пытается сгладить критику, указывая, что "пьесы не отражают "исторические реалии", театры ставят пьесы, а в пьесах возможно все", то автор пьесы, гендерно нейтральный драматург Чарли Джозефин, куда более откровенен. Он прямо заявил, что "Жанна — из рабочей молодежи, оспорившая свой пол во времена, когда это было действительно опасно".Тем самым он подтвердил все те опасения и возмущения, которые были высказаны в отношении постановки. Например, профессор социологии Кентского университета Фрэнк Фуреди отметил, что "интересно в этой пьесе то, что она очень хорошо согласуется с идеей переписывания истории". Да-да, западный ученый использовал именно это выражение — "переписывание истории", и не в качестве иронии над российскими заявлениями, а для описания внутризападных политических процессов.Представительницы же женского движения и феминистки просто в бешенстве — и их можно понять. Жанна д'Арк — одна из самых известных женских фигур в человеческой истории, воплощение женской силы, способной менять предопределенный ход вещей в мужском мире. Попытки сделать из Жанны небинарную персону (в любом из десятков модных сейчас вариантов) — оскорбление, присвоение и ограбление.Десятилетиями любые формы цензуры в искусстве подвергались жесточайшей критике через подчеркивание общественной безобидности творческих экспериментов — ведь это всего лишь авторская фантазия, творческое допущение, игра ума. Как сказала та же Мишель Терри, "Шекспир не писал исторически достоверных пьес. Он брал фигуры из прошлого, чтобы задать вопросы о настоящем мире".Польша намерена воевать с ЕврокомиссиейВот только менее изощренный в публичной риторике Чарли Джозефин сказал правду, на которую и указывают критики: за его пьесой стоит политическая повестка с целью изъять Жанну д'Арк из "женского департамента" истории и передать ее в ныне создаваемый трансгендерный. И его пьеса послужит этому "правому делу".Пресловутая woke-повестка (во всем ее многообразии — от ЛГБТ-тематики до BLM) в данный момент усиленно наращивает свой исторический бэкграунд, а поскольку реальных достижений и героев в этих сферах острый дефицит, выбран отработанный способ — переписать старое.Этот способ тщательно отработан и многократно проверен. Правда, до недавнего времени Запад его использовал на других странах, поскольку создатели данной методики осознавали его опасность, если не сказать самоубийственность, для общества. Вершиной тут, без сомнения, можно считать Украину, чье творчество в сочинении собственной истории много лет служит источником развлечения в России.Правда, веселья у нас поуменьшилось, когда выяснилось, что Запад готов всерьез подыгрывать этим процессам — и вот уже французская королева, столетиями известная как Анна Русская, превращается в Анну Киевскую.И можно было бы по этому поводу возмущаться, обижаться и переживать, только резко ускорившиеся события свидетельствуют, что запущенный разрушительный бумеранг очень быстро вернулся Западу — сносом памятников, отменой исторических фигур, переписыванием не чужой, а уже собственной истории. А теперь и превращением Жанны д'Арк в небинарное существо.Читайте также: Канцлера Германии может погубить связь с банкиром

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трансгендер, великобритания, театр