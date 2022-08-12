https://uz.sputniknews.ru/20220812/kantslera-germanii-mojet-pogubit-svyaz-s-bankirom-27074990.html

Канцлера Германии может погубить связь с банкиром

Канцлера Германии может погубить связь с банкиром

Шольц дал пресс-конференцию в непростых обстоятельствах.

2022-08-12T15:46+0500

2022-08-12T15:46+0500

2022-08-12T15:46+0500

колумнисты

германия

канцлер фрг

мнение эксперта

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Явно нервничая, он потребовал, чтобы "Газпром" забрал, наконец, турбину, с которой он так много и бесплодно фотографировался, отметил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи виз россиянам, и сообщил, что визит Путина в Германию может состояться после спецоперации. Нет, не на танке, надо думать.Проблема, однако, в том, что если Путин и захочет в Берлин поехать, то встречать его, скорее всего, будет уже не Олаф Шольц. На канцлера надвигается увесистый коррупционный скандальчик, который легко может растоптать его репутацию и похоронить его карьеру.На пресс-конференции никто не рискнул задать Шольцу вопрос на эту тему. Канцлер известен своим крутым нравом, и журналисты его откровенно побаиваются. Однако незаданный вопрос никуда не делся и звучит он так: а не находится ли нынешний руководитель Федеративной Республики Германия на содержании у банкирского дома Варбургов?Тему начал раскапывать оппозиционный политик из Левой партии Фабио де Мази. Он добился парламентского расследования, а в прошлом году Шольц был вынужден выступить перед комиссией в Гамбурге. Его спросили, о чем он переговаривался с главой банка Варбургов в свою бытность бургомистром города. Банк тогда попался на многолетней афере и должен был выплатить в бюджет города около 40 миллионов евро. После разговора бургомистра и банкира город внезапно отказался от всех претензий. Миллионы куда-то подевались.Шольц пробормотал, что ничего не помнит, и расследование было продолжено. Делом занялась прокуратура. Сейчас следователи изучают электронную переписку канцлера Германии. Дополнительным компроматом на него стали 200 тысяч евро наличными, которые недавно нашлись при обыске в сейфе одного из сопартийцев Шольца. Товарищ не смог пояснить, откуда взялся кэш. "Подбросили враги!"Но 200 тысяч — это, конечно, сущая мелочь. На деле вся эта история гораздо масштабнее. Недаром инициатор расследования Фабио де Мази, как и Шольц, родился и вырос в Гамбурге. Он рискнул озвучить то, что там все и так знают, но боятся сказать."Наркотик изнасилования" может утопить карьеру канцлера ГерманииПро Гамбург надо понимать вот что. Вольный и ганзейский город, богатейший мегаполис Европы, всегда был как бы сам по себе и упорно не хотел подчиняться Берлину. Вплоть до 1871 года Гамбург чеканил свою монету — серебряную марку. Железный канцлер (Отто, не Олаф) годами пытался заставить город пустить к себе общегерманскую таможню. Город упорно держался за свои вольности.Управляла Гамбургом местная олигархия — сенат и бургомистры выбирались из числа самых состоятельных горожан. В 1856 году в ряды этих почтенных бизнесменов влилось банкирское семейство Варбургов, спорившее своими богатствами с Ротшильдами. По легенде, Варбурги торжественно переехали из Вены в Гамбург на "серебряном поезде": все его вагоны были снизу доверху набиты серебряными слитками.Основав в Гамбурге свой банкирский дом, легендарное семейство на этом не остановилось. Банки и финансовые компании Варбургов заработали в Лондоне и Стокгольме, Нью-Йорке и Берлине. Как и Ротшильды, Варбурги практиковали браки между двоюродными братьями и сестрами (чтобы не распылять богатство семьи), однако и марьяжи на стороне им чрезвычайно удавались. За полтора века они породнились с Шиффами, Лоебами — в общем, чуть ли не всей глобальной финансовой аристократией.Главы банкирского дома были некоронованными королями вольного города. Вплоть до конца 1938 года в их роскошных садах закатывались умопомрачительные вечеринки. Осенью 1938 года глава гамбургского дома Макс Варбург остался в США (там у семьи было много разных бизнесов), но уже в 1945-м семейство вернулось в свои дворцы и парки. Вечеринки возобновились.Для Гамбурга банкиры были чем-то вроде Медичи. Университет, школы, библиотеки, музеи, художественные коллекции, памятники, сады и парки — почтенное семейство щедро вкладывалось в культурную жизнь города, окормляло сотни артистов, философов и творцов. Последний их дар городу — замечательное новое здание филармонии.Кстати, Аби Варбург, отказавшись от гигантского состояния, сдал все дела младшему брату и стал известным историком искусства. Выдающимся биохимиком был Отто Генрих Варбург. В общем, это не просто банкиры, а реально яркие, интересные люди, лидеры мнений.Естественным ходом вещей Варбурги всегда влияли на то, кто будет бургомистром Гамбурга. Например, в 1920-30-е годы они вели обширные совместные дела с семейством Петерсенов. И что же? С 1924 по 1929 и в 1932-1933 годах бургомистром Гамбурга работал Карл Вильгельм Петерсен. А в 1945 году этот пост занимал его младший брат Рудольф.После Второй мировой войны бургомистры Гамбурга обычно продолжали свою политическую карьеру и дальше — проходили в бундестаг, становились министрами. Особенно успешно сложилась карьера Олафа Шольца. Отбыв срок в должности гамбургского бургомистра, он сначала стал министром финансов, а потом и канцлером Германии. Все эти годы гамбургский банк Варбургов приращивал свои богатства путем увода их из федеральной казны. Афера их была проста и красива.Шольц ответил на обвинения украинских властейПо немецкому законодательству иностранные инвесторы должны платить в госбюджет налог на полученные дивиденды. Часть налога казна потом возвращает. Каким-то загадочным образом Варбурги устроили так, что инвесторы получали обратно этот налоговый вычет не один раз, а несколько. За много лет федеральную казну наказали на 36 миллиардов евро. Участвовали в схеме представители разных банкирских домов. Конкретно Варбургов за такие дела оштрафовали на 176 миллионов. Совсем недавно Конституционный суд ФРГ отклонил апелляцию Макса Варбурга, оставив этот приговор в силе. Правда, неугомонный банкир тут же подал иск в Европейский суд по правам человека, утверждая, что власти Германии, требуя уплаты штрафа, нарушают его права.Если предположить, что семейство Варбургов действительно связано какими-то неуловимыми, но прочными нитями с Олафом Шольцем, то вся абсурдная политика германского канцлера получает простое и понятное объяснение.Вопреки здравому смыслу, Шольц обещает вбухивать все новые миллиарды в зеленую энергетику? Ну так банк Варбургов обогащается на операциях с ESG-облигациями.Наперекор всем традициям послевоенной пацифистской политики Германии, канцлер поставляет оружие на Украину и раскармливает немецкий ВПК? Ну не знаю, как сейчас, но в былые времена банкирский дом Варбургов увлеченно и с огоньком финансировал немецкую оборонку.Канцлер не пытается притормозить бешеный рост цен на газ и нефть? Но ведь этот рост подпортит жизнь капитанам тяжелой индустрии, с которыми у банкиров исторически сложились конкурентные, недружелюбные отношения.Глядя на то, как величайшая страна Европы стреляет себе то в ногу, то повыше, мы все время задаемся вопросом: почему же Германия делает все по американской указке? Им приказали убиться об стену — они идут и убиваются. Где предел-то?Но дело в том, что в картине мира банкиров Варбургов никакой независимой Германии нет и никогда не было. Сто лет назад Макс Варбург (дед нынешнего хозяина гамбургского банка) открыл в Гамбурге клуб под названием "За границей". Клуб существует до сих пор и объединяет финансовую аристократию, поставившую себе целью создание глобального мира без таких глупостей, как суверенные страны.На протяжении столетий представители семейства Варбургов работают по всему свету. Зигмунд развивал семейный бизнес в Лондоне, Пол и Эрик — в США. Пол Варбург, кстати, был одним из отцов-основателей Федрезерва США. Естественно, что их потомки видят Германию (и всю Европу) как еще один штат США.Читать про предприятия, брачные союзы, слияния и поглощения, вечеринки и интриги семейства Варбургов невероятно интересно. Это просто кино. Чрезвычайно комплиментарную книгу о Варбургах написал, кстати, знатный русофоб Найал Фергюсон. Кроме шуток, великая семья, интереснейшие традиции, яркий стиль жизни. А теперь посмотрите на Шольца — простоватый, топорный, ни на что не способный дяденька. Не политик, а какой-то менеджер среднего звена, которому никогда не дождаться повышения.Шольцу написали письмо с призывом прекратить вооружать УкраинуНу ведь сам масштаб личностей доказывает, что тут отнюдь не рядовая коррупция. Это не банкиры бегали с кэшем наперевес за Шольцем, пытаясь порешать какие-то вопросики. Это руководитель страны — не последней страны, между прочим, — находится на коротком поводке у интернациональных банкиров и кротко заглядывает им в глаза — чего желаете?А весь мир удивляется: да куда же подевались все великие политики Европы? Взять хоть генерала де Голля. Он же тоже дружил с французскими Ротшильдами и на вечеринки к ним ходил в свое удовольствие. Однако политику страны он определял сам — безо всяких подсказок со стороны банкиров. Но не пускают больше таких умных на политический Олимп. Теперь там требуется кто попроще.Немцев, конечно, можно только пожалеть. Даже если волна народного гнева и снесет Шольца, то кого поставить на его место? Такое впечатление, что там в правящей элите все куплены и перекуплены разнообразными кланами, семействами, банками и корпорациями на поколения вперед. Но, может, своего ставленника на пост канцлера сумеют пропихнуть капитаны тяжелой индустрии? Это, пожалуй, единственная надежда для Германии.Читайте также:Экс-канцлер Германии подал в суд на бундестаг

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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германия, канцлер фрг, мнение эксперта