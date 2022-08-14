https://uz.sputniknews.ru/20220814/ukrainskie-voyska-obstrelyali-xerson-27115339.html
Украинские войска обстреляли Херсон
Украинские войска обстреляли Херсон
Ночью ВСУ нанесли массированный удар по городу, сработала система противовоздушной обороны, сообщили власти.
2022-08-14T14:03+0500
2022-08-14T14:03+0500
2022-08-14T14:13+0500
специальная военная операция россии в донбассе
обстрел
украина
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону и пригороду, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области.Сработала система противовоздушной обороны.Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.Крупные города Херсонской области, такие как Херсон, Мелитополь и Бердянск, находятся под контролем союзных войск России и ДНР. В Херсонской и Запорожской областях сформированы новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Читайте также: Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР
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обстрел, украина
Украинские войска обстреляли Херсон
14:03 14.08.2022 (обновлено: 14:13 14.08.2022)
Ночью ВСУ нанесли массированный удар по городу, сработала система противовоздушной обороны, сообщили власти.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону и пригороду, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области.
Сработала система противовоздушной обороны.
"Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания", - сказали в администрации.
Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.
Крупные города Херсонской области, такие как Херсон, Мелитополь и Бердянск, находятся под контролем союзных войск России и ДНР. В Херсонской и Запорожской областях сформированы новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.