https://uz.sputniknews.ru/20220814/ukrainskie-voyska-obstrelyali-xerson-27115339.html

Украинские войска обстреляли Херсон

Украинские войска обстреляли Херсон

Ночью ВСУ нанесли массированный удар по городу, сработала система противовоздушной обороны, сообщили власти.

2022-08-14T14:03+0500

2022-08-14T14:03+0500

2022-08-14T14:13+0500

специальная военная операция россии в донбассе

обстрел

украина

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону и пригороду, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области.Сработала система противовоздушной обороны.Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.Крупные города Херсонской области, такие как Херсон, Мелитополь и Бердянск, находятся под контролем союзных войск России и ДНР. В Херсонской и Запорожской областях сформированы новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Читайте также: Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР

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обстрел, украина