https://uz.sputniknews.ru/20220813/soyuznye-sily-osvobodili-poselok-peski-v-dnr-27099192.html
Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР
Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
2022-08-13T16:39+0500
2022-08-13T16:39+0500
2022-08-13T16:39+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: идут бои в городской черте Артемовска, где, как утверждают в российском Минобороны, потери ВСУ составили две роты 72-й механизированной бригады.Также идет наступление в Соледаре, где луганские силовики заняли территорию завода Knauf.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.Читайте также: Корреспондент Sputnik рассказала, как живет Донецк в вечернее время
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россия, украина, лнр, днр, донбасс
Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.
"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики", — заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.
Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: идут бои в городской черте Артемовска, где, как утверждают в российском Минобороны, потери ВСУ составили две роты 72-й механизированной бригады.
Также идет наступление в Соледаре, где луганские силовики заняли территорию завода Knauf.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.