https://uz.sputniknews.ru/20220814/uzbekistanskie-shkoly-uchastvuyut-v-mejdunarodnoy-ekologicheskoy-programme-27122994.html

Узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе

Узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе

Инициатива "Eco-Schools Uzbekistan@ включает в себя семь шагов и направлена на экологическое просвещение школьников и решение местных проблем в области защиты окружающей среды.

2022-08-14T17:25+0500

2022-08-14T17:25+0500

2022-08-14T17:42+0500

общество

экология

школы

фонд zamin

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Фонд Zamin проводит в Узбекистане экологическую программу "Eco-schools Uzbekistan".Новый набор участников продлится до 16 сентября 2022 года. Для участия школам необходимо заполнить заявку на сайте.Партнерами проекта являются Министерство народного образования, Агентство по развитию президентских образовательных учреждений и Агентство по делам молодежи.Международная программа "Eco-Schools" действует в более чем 70 странах мира. К ней уже присоединились несколько десятков школ Узбекистана.Программа состоит из семи шагов. Во-первых, в школе нужно создать экологический комитет, куда войдут ученики, учителя и родители. Во-вторых, нужно исследовать экологическую ситуацию в школе и вокруг нее.Затем комитет придумывает свой "Экологический кодекс" - девиз или песню, отражающие стремление школы и ее учащихся к защите экологии, а также разрабатывает план действий и определяет главные темы своего проекта и проводит мониторинг прогресса. Пятый шаг – включение ключевых тем в школьные предметы, при чем не только в программу "Окружающего мира", но и других уроков.Важные шаги – это информирование окружающих об экологических проблемах и поиск единомышленников, чтобы привлечь к защите окружающей среды не только свою школу, но и жителей района или даже всего города.Читайте также: Природный парк "Заравшан" под экологической защитой

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экология, школы, фонд zamin