https://uz.sputniknews.ru/20220814/uzbekistanskie-shkoly-uchastvuyut-v-mejdunarodnoy-ekologicheskoy-programme-27122994.html
Узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе
Узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе
Инициатива "Eco-Schools Uzbekistan@ включает в себя семь шагов и направлена на экологическое просвещение школьников и решение местных проблем в области защиты окружающей среды.
2022-08-14T17:25+0500
2022-08-14T17:25+0500
2022-08-14T17:42+0500
общество
экология
школы
фонд zamin
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Фонд Zamin проводит в Узбекистане экологическую программу "Eco-schools Uzbekistan".Новый набор участников продлится до 16 сентября 2022 года. Для участия школам необходимо заполнить заявку на сайте.Партнерами проекта являются Министерство народного образования, Агентство по развитию президентских образовательных учреждений и Агентство по делам молодежи.Международная программа "Eco-Schools" действует в более чем 70 странах мира. К ней уже присоединились несколько десятков школ Узбекистана.Программа состоит из семи шагов. Во-первых, в школе нужно создать экологический комитет, куда войдут ученики, учителя и родители. Во-вторых, нужно исследовать экологическую ситуацию в школе и вокруг нее.Затем комитет придумывает свой "Экологический кодекс" - девиз или песню, отражающие стремление школы и ее учащихся к защите экологии, а также разрабатывает план действий и определяет главные темы своего проекта и проводит мониторинг прогресса. Пятый шаг – включение ключевых тем в школьные предметы, при чем не только в программу "Окружающего мира", но и других уроков.Важные шаги – это информирование окружающих об экологических проблемах и поиск единомышленников, чтобы привлечь к защите окружающей среды не только свою школу, но и жителей района или даже всего города.Читайте также: Природный парк "Заравшан" под экологической защитой
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экология, школы, фонд zamin
Узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе
17:25 14.08.2022 (обновлено: 17:42 14.08.2022)
Инициатива "Eco-Schools Uzbekistan@ включает в себя семь шагов и направлена на экологическое просвещение школьников и решение местных проблем в области защиты окружающей среды.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Фонд Zamin проводит в Узбекистане экологическую программу "Eco-schools Uzbekistan
".
Новый набор участников продлится до 16 сентября 2022 года. Для участия школам необходимо заполнить заявку на сайте.
Партнерами проекта являются Министерство народного образования, Агентство по развитию президентских образовательных учреждений и Агентство по делам молодежи.
Международная программа "Eco-Schools" действует в более чем 70 странах мира. К ней уже присоединились несколько десятков школ Узбекистана.
Программа состоит из семи шагов. Во-первых, в школе нужно создать экологический комитет, куда войдут ученики, учителя и родители. Во-вторых, нужно исследовать экологическую ситуацию в школе и вокруг нее.
Затем комитет придумывает свой "Экологический кодекс" - девиз или песню, отражающие стремление школы и ее учащихся к защите экологии, а также разрабатывает план действий и определяет главные темы своего проекта и проводит мониторинг прогресса. Пятый шаг – включение ключевых тем в школьные предметы, при чем не только в программу "Окружающего мира", но и других уроков.
Важные шаги – это информирование окружающих об экологических проблемах и поиск единомышленников, чтобы привлечь к защите окружающей среды не только свою школу, но и жителей района или даже всего города.