https://uz.sputniknews.ru/20220811/prirodnyy-park-zaravshan-pod-ekologicheskoy-zaschitoy-27046546.html
Природный парк "Заравшан" под экологической защитой
Природный парк "Заравшан" под экологической защитой
Госкомэкологии будет заботиться о сохранении, восстановлении и развитии биоразнообразия в национальном парке.
2022-08-11T14:57+0500
2022-08-11T14:57+0500
2022-08-11T14:57+0500
общество
зарафшан
самаркандская область
парк
госкомэкологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0b/27045613_0:28:720:433_1920x0_80_0_0_2fe6d58481a3059758a8148634332598.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Правительство приняло решение о передаче национального природного парка "Заравшан" в систему Государственного комитета экологии и охраны окружающей среды. Парк становится охраняемой природной территорией.Таким образом, леса и питомники диких животных на территории парка "Заравшан" переходят под защиту закона. Госкомэкологии теперь обязан заботиться о сохранении, восстановении и развитии видов растений и животных в парке, а также осуществлять экологический контроль территории.Природный парк площадью 2426,2 гектаров расположен в Джамбайском и Булунгурском районах Самаркандской области.Читайте также: Бывшее Комсомольское озеро откроют 15 августа
зарафшан
самаркандская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0b/27045613_54:0:666:459_1920x0_80_0_0_1d08b21ea14835b04c01d55d8efd72e9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зарафшан, самаркандская область, парк, госкомэкологии
Природный парк "Заравшан" под экологической защитой
Госкомэкологии будет заботиться о сохранении, восстановлении и развитии биоразнообразия в национальном парке.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Правительство приняло решение о передаче национального природного парка "Заравшан" в систему Государственного комитета экологии и охраны окружающей среды. Парк становится охраняемой природной территорией.
Таким образом, леса и питомники диких животных на территории парка "Заравшан" переходят под защиту закона. Госкомэкологии теперь обязан заботиться о сохранении, восстановении и развитии видов растений и животных в парке, а также осуществлять экологический контроль территории.
Природный парк площадью 2426,2 гектаров расположен в Джамбайском и Булунгурском районах Самаркандской области.