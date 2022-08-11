https://uz.sputniknews.ru/20220811/prirodnyy-park-zaravshan-pod-ekologicheskoy-zaschitoy-27046546.html

Природный парк "Заравшан" под экологической защитой

Природный парк "Заравшан" под экологической защитой

Госкомэкологии будет заботиться о сохранении, восстановлении и развитии биоразнообразия в национальном парке.

2022-08-11T14:57+0500

2022-08-11T14:57+0500

2022-08-11T14:57+0500

общество

зарафшан

самаркандская область

парк

госкомэкологии

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Правительство приняло решение о передаче национального природного парка "Заравшан" в систему Государственного комитета экологии и охраны окружающей среды. Парк становится охраняемой природной территорией.Таким образом, леса и питомники диких животных на территории парка "Заравшан" переходят под защиту закона. Госкомэкологии теперь обязан заботиться о сохранении, восстановении и развитии видов растений и животных в парке, а также осуществлять экологический контроль территории.Природный парк площадью 2426,2 гектаров расположен в Джамбайском и Булунгурском районах Самаркандской области.Читайте также: Бывшее Комсомольское озеро откроют 15 августа

зарафшан

самаркандская область

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зарафшан, самаркандская область, парк, госкомэкологии