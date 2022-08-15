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Пять простых и упражнений для подтянутых рук

Пять простых и упражнений для подтянутых рук

Летом, в одежде без рукавов, руки привлекают особое внимание. Предлашаем вам пять простых, но очень эффективных упражнений, которые помогут сделать руки подтянутыми и красивыми.

2022-08-15T07:00+0500

2022-08-15T07:00+0500

2022-08-15T07:00+0500

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Студентки факультета оздоровительной физкультуры Белорусского государственного университета физической культуры Валерия Валович и Анна Беляева рассказали нашим коллегам из Sputnik Беларусь о том, с помощью каких несложных упражнений можно быстро привести руки в полный порядок.Круговые движения руками назад - впередПравильное исходное положение для упражнения – ноги на ширине плеч, руки – вытянуты в стороны, параллельно поверхности пола. Во время занятия необходимо следить за тем, чтобы руки находились в напряжении и были натянуты. Также важно соблюдать достаточно интенсивный ритм вращения рук по радиусу малого круга.Во время этого упражнения работают бицепс и трицепс – нижняя поверхность плеча.Поднятие рук вверх до усилияИсходное положение для следующего упражнения: ноги – на ширине плеч, руки согнуты в локтях, а ладони плотно прижаты друг к другу. Для того, чтобы выполнять упражнение с усилием, можно зажать между ладонями какой-нибудь предмет, например, мобильный телефон или полотенце. Руки находятся на уровне глаз, а локти сведены практически до упора, при более широком разведении локтей будут работать мышцы спины.Итак, суть данного упражнения заключается в том, чтобы медленно и плавно поднимать руки вверх до усилия. При поднятии рук вверх необходимо делать выдох, при опускании – вдох. В этом упражнении особенно хорошо прорабатывается задняя поверхность плеча.Упражнение следует выполнять по одной минуте. Если чувствуете, что недостаточно, то можно сделать еще один подход.Разгибание на трицепс с весомНеобходимо обхватить руками гантель, завести руки за голову и медленно поднимать руки вверх, фиксируясь в верхней точке. При поднятии рук – делайте выдох, при опускании – вдох.Валерия Валович отмечает, что в этом упражнении хорошо растягивается задняя поверхность плеча, нагружается дельтовидная мышца плеча, к тому же отлично прорабатывается весь плечевой пояс.Продолжительность упражнения – одна минута, но можно делать и несколько подходов с интервалами в 15 секунд.Вращение рукамиИсходное положение: ноги – на ширине плеч, руки вытянуть вперед, ладони при этом должны быть направлены внутрь. Необходимо выполнять вращение руками, повторяя форму воображаемого шара. Руки при этом должны находиться в напряжении, а дыхание быть равномерным.Достаточно хорошо в этом упражнении прорабатываются мышцы бицепса и трицепса. На выполнение упражнения отводится одна минута. Если чувствуете, что недостаточно, то можно сделать еще три подхода с интервалом в 15–20 секунд.Опускание рук вперед под прямым угломИ, заключительное упражнение комплекса: руки необходимо отвести в стороны и согнуть в локтях под углом в девяносто градусов. В таком положении необходимо одновременно опускать руки вперед и опять возвращать в исходное положение. Упражнение необходимо выполнять с высокой интенсивностью, при этом допускается небольшая подвижность в локтях. Выполнять упражнение нужно одну минуту.Читайте также: Пять упражнений для красивых и стройных бедер — видео

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