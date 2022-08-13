https://uz.sputniknews.ru/20220813/27088224.html
Пять упражнений для красивых и стройных бедер - видео
Пять упражнений для красивых и стройных бедер - видео
Чтобы фигура выглядела подтянутой, важна не только тонкая талия, но и стройные бедра. Предлагаем вам пять простых упражнений, которые помогут поддерживать бедра и ноги в форме.
2022-08-13T08:00+0500
2022-08-13T08:00+0500
2022-08-13T08:00+0500
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Студентка факультета оздоровительной физкультуры Белорусского государственного университета физической культуры Валерия Валович рассказала корреспонденту Sputnik Беларусь Ольге Деменчук о том, какие упражнения помогут быстро привести бедра в порядок.Отведение ноги в полуприседеВся нагрузка упражнении приходится на опорную ногу. Суть упражнения заключается в том, чтобы зафиксироваться в этом положении, отводить маховую ногу и ставить ее обратно на носочек. Стоит обратить внимание, что спина при выполнении этого упражнения должна оставаться прямой, не прогибаться.В этом упражнении напрягается двуглавая мышца бедра, очень хорошо прорабатываются ягодичные мышцы.Выполнять упражнение необходимо по 20 раз на каждую ногу в два подхода.Круговые движения ног в упоре лежа на бокуИсходное положение – лежа на боку, нижняя нога немного согнута, руки опираются на пол. Выпрямляем верхнюю ногу, натягиваем носок на себя, и выполняем круговые движения. При этом, нога не опускается вниз, находится в постоянном напряжении.В этом упражнении хорошо прорабатываются ягодичные мышцы и двуглавая мышца бедра.Необходимо выполнять по 10 круговых движений в одну и другую стороны в два подхода.Жим ногами лежа на спинеИсходное положение для следующего упражнения – упор лежа, ноги подняты вверх. Упражнение заключается в том, чтобы сводить стопы внутренней частью к себе и выполнять жим ногами.Упражнение выполняем 20 раз в два подхода.Сгибание ног в двух положенияхИсходное положение для следующего упражнения – лежа на боку, опорная нога согнута в колене, маховая нога выпрямлена. Упражнение заключается в последовательном сгибании ноги в двух положениях: первое – поворачиваем, второе – выпрямляем. При этом, носок ноги должен быть натянут, при сгибании ноги должен образовываться прямой угол.В этом упражнении хорошо прорабатывается задняя поверхность бедра, а также ягодичные мышцы.Упражнение выполнять по 20 раз на каждую ногу в два подхода.Поочередное поднимание и выпрямление ногИсходное положение последнего упражнения комплекса – лежа на спине, ноги подняты под прямым углом. Натягивая носок на себя, необходимо поднять и выпрямить ногу полностью, а затем вернуть в исходное положение. После – то же самое необходимо повторить с другой ногой.В этом упражнении хорошо прорабатываются мышцы задней поверхности бедра, а также голени. При поднятии ноги выполняем выдох, при опускании – вдох."Упражнение выполняем по 20 раз для каждой ноги в два подхода", – заключает Валерия Валович.Читайте также: Пять упражнений для красивой осанки — видео
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видео, здоровье, спорт
Пять упражнений для красивых и стройных бедер - видео
Чтобы фигура выглядела подтянутой, важна не только тонкая талия, но и стройные бедра. Предлагаем вам пять простых упражнений, которые помогут поддерживать бедра и ноги в форме.
Студентка факультета оздоровительной физкультуры Белорусского государственного университета физической культуры Валерия Валович рассказала корреспонденту Sputnik Беларусь
Ольге Деменчук о том, какие упражнения помогут быстро привести бедра в порядок.
Отведение ноги в полуприседе
"Исходное положение для первого упражнения – полуприсед. При этом важно следить за тем, чтобы колено не заходило за уровень носочка, а маховая нога была полностью расслаблена", – рассказывает Валерия Валович.
Вся нагрузка упражнении приходится на опорную ногу. Суть упражнения заключается в том, чтобы зафиксироваться в этом положении, отводить маховую ногу и ставить ее обратно на носочек. Стоит обратить внимание, что спина при выполнении этого упражнения должна оставаться прямой, не прогибаться.
В этом упражнении напрягается двуглавая мышца бедра, очень хорошо прорабатываются ягодичные мышцы.
Выполнять упражнение необходимо по 20 раз на каждую ногу в два подхода.
Круговые движения ног в упоре лежа на боку
Исходное положение – лежа на боку, нижняя нога немного согнута, руки опираются на пол. Выпрямляем верхнюю ногу, натягиваем носок на себя, и выполняем круговые движения. При этом, нога не опускается вниз, находится в постоянном напряжении.
В этом упражнении хорошо прорабатываются ягодичные мышцы и двуглавая мышца бедра.
Необходимо выполнять по 10 круговых движений в одну и другую стороны в два подхода.
Жим ногами лежа на спине
Исходное положение для следующего упражнения – упор лежа, ноги подняты вверх. Упражнение заключается в том, чтобы сводить стопы внутренней частью к себе и выполнять жим ногами.
"Ноги необходимо выпрямлять полностью. При выполнении жима делаем выдох, при поднимании ног – вдох", – обращает внимание Валерия Валович.
Упражнение выполняем 20 раз в два подхода.
Сгибание ног в двух положениях
Исходное положение для следующего упражнения – лежа на боку, опорная нога согнута в колене, маховая нога выпрямлена. Упражнение заключается в последовательном сгибании ноги в двух положениях: первое – поворачиваем, второе – выпрямляем. При этом, носок ноги должен быть натянут, при сгибании ноги должен образовываться прямой угол.
В этом упражнении хорошо прорабатывается задняя поверхность бедра, а также ягодичные мышцы.
Упражнение выполнять по 20 раз на каждую ногу в два подхода.
Поочередное поднимание и выпрямление ног
Исходное положение последнего упражнения комплекса – лежа на спине, ноги подняты под прямым углом. Натягивая носок на себя, необходимо поднять и выпрямить ногу полностью, а затем вернуть в исходное положение. После – то же самое необходимо повторить с другой ногой.
В этом упражнении хорошо прорабатываются мышцы задней поверхности бедра, а также голени. При поднятии ноги выполняем выдох, при опускании – вдох.
"Упражнение выполняем по 20 раз для каждой ноги в два подхода", – заключает Валерия Валович.