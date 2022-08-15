https://uz.sputniknews.ru/20220815/afganistan-zainteresovan-v-postavkax-rossiyskoy-nefti-po-barteru-27140873.html

Афганистан заинтересован в поставках российской нефти по бартеру

Афганистан заинтересован в поставках российской нефти по бартеру

Ранее министр промышленности и торговли Афганистана заявил о готовности Афганистана закупить у России около миллиона баррелей нефти.

2022-08-15T12:44+0500

2022-08-15T12:44+0500

2022-08-15T12:44+0500

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афганистан

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министр

промышленность

торговля

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Афганистане заинтересованы в том, чтобы договориться с Москвой о поставках российской нефти по бартеру, в случае если России будут интересны афганские товары. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.Также ранее он заявлял, что Афганистан планиурет закупить у России около миллиона баррелей нефти. Он также добавил, что проект по нефти и газу будет самым важным для афганской стороны.Напомним: делегация минпромторга Афганистана прибыла в воскресенье в Москву. В понедельник бизнес-миссия начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.Ранее посол России в Кабуле Дмирий Жирнов рассказал, что афганская сторона в ходе переговоров в Москве планирует обсудить поставки нефти, зерна и подсолнечного масла.Читайте также:* — запрещенная в России террористическая организация

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афганистан, россия, нефть, закупка, министр, промышленность, торговля