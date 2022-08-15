https://uz.sputniknews.ru/20220815/chislo-pogibshix-pri-vzryve-v-tts-v-erevane-uvelichilos-27130599.html
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось
Об этом заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян - подробности.
2022-08-15T11:16+0500
2022-08-15T11:16+0500
2022-08-15T11:16+0500
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ТАШКЕНТ, 15 авг– Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря МЧС Армении Айк Костаняна.Ранее в ведомстве заявляли о трех жертвах.По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.Напомним, накануне в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв и начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.Пресс-секретарь МЧС Армении сообщил агентству, что в тушении пожара в торговом центре, участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.Читайте также: Украинские войска обстреляли Херсон
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армения, взрыв, пожар, торговый центр, погибшие
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось
Об этом заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян - подробности.
ТАШКЕНТ, 15 авг– Sputnik
. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление пресс-секретаря МЧС Армении Айк Костаняна.
Ранее в ведомстве заявляли о трех жертвах.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. <...> Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены", — написал Костанян в соцсетях.
По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.
Напомним, накануне в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв и начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.
Пресс-секретарь МЧС Армении сообщил агентству, что в тушении пожара в торговом центре, участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.