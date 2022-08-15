https://uz.sputniknews.ru/20220815/covid-19-chislo-zarazivshixsya-v-uzbekistane-snova-upalo-27131165.html
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане снова упало
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане снова упало
О ситуации с коронавирусной инфекцией в республике читайте в нашем материале.
2022-08-15T10:19+0500
2022-08-15T10:19+0500
2022-08-15T10:19+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 25 человека, что на три заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 12 пациентов.Девять заболевших в Ташкентской области.И замыкают список Хорезмская область, где за сутки выявили три случая и Наманганская область – один человек.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 562 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 241 128 человек.Читайте также: В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"
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узбекистан, коронавирус covid-19, статистика
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане снова упало
О ситуации с коронавирусной инфекцией в республике читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 25 человека, что на три заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 12 пациентов.
Девять заболевших в Ташкентской области.
И замыкают список Хорезмская область, где за сутки выявили три случая и Наманганская область – один человек.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 562 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 241 128 человек.