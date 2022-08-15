https://uz.sputniknews.ru/20220815/iz-kitaya-v-uzbekistan-vyexal-gruzovoy-poezd-po-novomu-gruzovomu-jd-marshrutu-27135133.html
Из Китая в Узбекистан выехал грузовой поезд по новому грузовому ж/д маршруту
Из Китая в Узбекистан выехал грузовой поезд по новому грузовому ж/д маршруту
По имеющимся данным грузовой состав везет более 1 тыс. тонн товаров - подробности.
2022-08-15T13:40+0500
2022-08-15T13:40+0500
2022-08-15T13:40+0500
экономика
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поезд
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Из города Уси восточно-китайской провинции Цзянсу 13 августа выехал грузовой поезд в направлении Центральной Азии, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на ведущую китайскую газету "Жэньминь жибао".По данным издания грузовой состав везет более 1 тыс. тонн товаров, включая бытовую технику и автозапчасти, общей рыночной стоимостью 30 млн. юаней (около $4,4 млн.).По планам поезд прибудет в Узбекистан и Казахстан через 20 дней.Читайте также: В Ташкенте пройдет неделя музеев, посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана
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узбекистан, китай, поезд, грузоперевозки, груз
Из Китая в Узбекистан выехал грузовой поезд по новому грузовому ж/д маршруту
По имеющимся данным грузовой состав везет более 1 тыс. тонн товаров - подробности.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
Из города Уси восточно-китайской провинции Цзянсу 13 августа выехал грузовой поезд в направлении Центральной Азии, сообщает ИА "Дунё"
со ссылкой на ведущую китайскую газету "Жэньминь жибао".
По данным издания грузовой состав везет более 1 тыс. тонн товаров, включая бытовую технику и автозапчасти, общей рыночной стоимостью 30 млн. юаней (около $4,4 млн.).
По планам поезд прибудет в Узбекистан и Казахстан через 20 дней.
“Как отметили в логистическом парке Западного вокзала города Уси, после начала пандемии местные внешнеторговые предприятия стали испытывать трудности в экспорте товаров, и появление нового маршрута грузовых железнодорожных перевозок открывает новые возможности для этих предприятий”, - дополняет газета "Жэньминь жибао".