https://uz.sputniknews.ru/20220815/iz-kitaya-v-uzbekistan-vyexal-gruzovoy-poezd-po-novomu-gruzovomu-jd-marshrutu-27135133.html

Из Китая в Узбекистан выехал грузовой поезд по новому грузовому ж/д маршруту

Из Китая в Узбекистан выехал грузовой поезд по новому грузовому ж/д маршруту

По имеющимся данным грузовой состав везет более 1 тыс. тонн товаров - подробности.

2022-08-15T13:40+0500

2022-08-15T13:40+0500

2022-08-15T13:40+0500

экономика

узбекистан

китай

поезд

грузоперевозки

груз

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Из города Уси восточно-китайской провинции Цзянсу 13 августа выехал грузовой поезд в направлении Центральной Азии, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на ведущую китайскую газету "Жэньминь жибао".По данным издания грузовой состав везет более 1 тыс. тонн товаров, включая бытовую технику и автозапчасти, общей рыночной стоимостью 30 млн. юаней (около $4,4 млн.).По планам поезд прибудет в Узбекистан и Казахстан через 20 дней.Читайте также: В Ташкенте пройдет неделя музеев, посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана

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узбекистан, китай, поезд, грузоперевозки, груз