https://uz.sputniknews.ru/20220815/v-tashkente-proydet-nedelya-muzeev-posvyaschennaya-31-godovschine-nezavisimosti-uzbekistana-27126743.html
В Ташкенте пройдет неделя музеев, посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана
В Ташкенте пройдет неделя музеев, посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана
Специально для этого в столице соберутся мастера – ремесленники из Ферганы - подробности читайте в нашем материале.
2022-08-15T07:59+0500
2022-08-15T07:59+0500
2022-08-15T07:59+0500
общество
узбекистан
ташкент
музей
ремесленники
фергана
мастер-класс
узбекские мастера
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана пройдет традиционная неделя музеев под названием "Ремесла, возрожденные в период независимости", посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе музея.Мероприятие пройдет со 2 по 8 сентября.В рамках этого, в столицу специально приедут мастера – ремесленники из Ферганы, которые проведут следующие мастер-классы:Проведение мастер-классов запланировано с 17.00 - 21.00 часов.Регистрация для участия проводится до 27 августа по следующим номерам: + 998 71 256 40 42 и +998 71 256 28 58.Читайте также:Узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе
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узбекистан, ташкент, музей, ремесленники, фергана, мастер-класс, узбекские мастера
В Ташкенте пройдет неделя музеев, посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана
Специально для этого в столице соберутся мастера – ремесленники из Ферганы - подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана пройдет традиционная неделя музеев под названием "Ремесла, возрожденные в период независимости", посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в пресс-службе музея.
Мероприятие пройдет со 2 по 8 сентября.
В рамках этого, в столицу специально приедут мастера – ремесленники из Ферганы, которые проведут следующие мастер-классы:
2 сентября - создание национальных тканей;
6 сентября - резьба по дереву.
Проведение мастер-классов запланировано с 17.00 - 21.00 часов.
Регистрация для участия проводится до 27 августа по следующим номерам: + 998 71 256 40 42 и +998 71 256 28 58.