https://uz.sputniknews.ru/20220815/v-tashkente-proydet-nedelya-muzeev-posvyaschennaya-31-godovschine-nezavisimosti-uzbekistana-27126743.html

В Ташкенте пройдет неделя музеев, посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана

В Ташкенте пройдет неделя музеев, посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана

Специально для этого в столице соберутся мастера – ремесленники из Ферганы - подробности читайте в нашем материале.

2022-08-15T07:59+0500

2022-08-15T07:59+0500

2022-08-15T07:59+0500

общество

узбекистан

ташкент

музей

ремесленники

фергана

мастер-класс

узбекские мастера

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана пройдет традиционная неделя музеев под названием "Ремесла, возрожденные в период независимости", посвященная 31 годовщине независимости Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе музея.Мероприятие пройдет со 2 по 8 сентября.В рамках этого, в столицу специально приедут мастера – ремесленники из Ферганы, которые проведут следующие мастер-классы:Проведение мастер-классов запланировано с 17.00 - 21.00 часов.Регистрация для участия проводится до 27 августа по следующим номерам: + 998 71 256 40 42 и +998 71 256 28 58.Читайте также:Узбекистанские школы участвуют в международной экологической программе

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узбекистан, ташкент, музей, ремесленники, фергана, мастер-класс, узбекские мастера