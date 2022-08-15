https://uz.sputniknews.ru/20220815/komanda-kyrgyzstana-zanyala-vtoroe-mesto-na-festivale-feyerverkov-v-moskve--video-27142337.html

Команда Кыргызстана заняла второе место на фестивале фейерверков в Москве – видео

Команда Кыргызстана заняла второе место на фестивале фейерверков в Москве – видео

Кыргызский коллектив "ПироМаг" стал единственным представителем центральноазиатских государств на международном конкурсе от "Ростеха".

2022-08-15T14:06+0500

2022-08-15T14:06+0500

2022-08-15T14:06+0500

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Команда из Кыргызстана заняла второе место на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Москве, сообщает корреспондент Sputnik.Праздник фейерверков на побережье Москвы-реки проводится уже восьмой раз. В этом году Кыргызстан стал единственной центральноазиатской страной, принявшей участие в конкурсе. Помимо кыргызской команды "Пиромаг", на фестивале представили свои композиции коллективы из России, Сербии, Мексики, Бразилии, Аргентины, Пакистана, Китая.Организаторы конкурса и главный режиссер фестиваля, известный фигурист Илья Авербух, подготовили для зрителей яркую концертную программу: выступление групп "Градусы", Леонида Агутина, Басты, лазерное шоу, выступление флайбордистов.Красочное шоу длилось два дня – 13 и 14 августа. В каждый из дней выступало по четыре команды. Кыргызстанцы завершали программу первого дня фестиваля.Московские зрители с нетерпением ждали выступления кыргызстанской команды. И ребята не разочаровали: яркое пиро-шоу окрашивало небо над Братеевским каскадным парком и Москвой-рекой под звуки композиций Мирбека Атабекова "Мурас" и Омара "Кыргызстаным".Жюри высоко оценило эмоциональное выступление: команда "Пиромаг" завоевала второе место фестиваля, уступив лишь коллективу из Пакистана. Третье место досталось команде из Сербии.Читайте также: В Узбекистане прошел Первый Международный фестиваль национальных блюд — видео

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кыргызстан, фестиваль, салют