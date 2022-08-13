https://uz.sputniknews.ru/20220813/v-uzbekistane-proveli-pervyy-mejdunarodnyy-festival-natsionalnyx-blyud---video-27101965.html
В Узбекистане провели первый Международный фестиваль национальных блюд - видео
В Узбекистане провели первый Международный фестиваль национальных блюд - видео
Фестиваль посетили сотни гостей из республики, а также из стран СНГ – подробности смотрите в нашем видео.
2022-08-13T20:40+0500
2022-08-13T20:40+0500
2022-08-13T20:40+0500
общество
узбекистан
фестиваль
еда
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области прошел первый Международный фестиваль национальных блюд, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие организовали Министерство туризма и культурного наследия и хокимият Ташкентской области.Повара из 22 районов области приготовили различные национальные блюда: ароматный плов и хрустящая кук-сомса, шашлык и рыба, обжигающий тандыр кабоб.Кроме того, здесь можно было отведать настоящий бешбармак и баурсаки, которые приготовили представители казахского и кырзызского культурных центров.Читайте также: Как провести выходные в Ташкенте: топ-10 мероприятий в Ташкенте
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узбекистан, фестиваль, еда, ташкентская область
В Узбекистане провели первый Международный фестиваль национальных блюд - видео
Фестиваль посетили сотни гостей из республики, а также из стран СНГ – подробности смотрите в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
В Бостанлыкском районе Ташкентской области прошел первый Международный фестиваль национальных блюд, сообщает корреспондент Sputnik
Узбекистан.
Мероприятие организовали Министерство туризма и культурного наследия и хокимият Ташкентской области.
“Фестиваль проводится впервые в Узбекистане. На мероприятие также мы пригласили гостей из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Теперь такой фестиваль мы будем проводить каждый год", - сказал заместитель хокима Ташкентской области Джамшид Бабаджанов.
Повара из 22 районов области приготовили различные национальные блюда: ароматный плов и хрустящая кук-сомса, шашлык и рыба, обжигающий тандыр кабоб.
“Нам очень все понравилось, не могу выделить что-то отдельно. Наконец-то мы попробовали настоящий плов, который готовят в Узбекистане, все очень вкусно", - поделился впечатлениями гость из Беларуси.
Кроме того, здесь можно было отведать настоящий бешбармак и баурсаки, которые приготовили представители казахского и кырзызского культурных центров.