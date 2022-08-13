https://uz.sputniknews.ru/20220813/v-uzbekistane-proveli-pervyy-mejdunarodnyy-festival-natsionalnyx-blyud---video-27101965.html

В Узбекистане провели первый Международный фестиваль национальных блюд - видео

В Узбекистане провели первый Международный фестиваль национальных блюд - видео

Фестиваль посетили сотни гостей из республики, а также из стран СНГ – подробности смотрите в нашем видео.

2022-08-13T20:40+0500

2022-08-13T20:40+0500

2022-08-13T20:40+0500

общество

узбекистан

фестиваль

еда

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области прошел первый Международный фестиваль национальных блюд, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие организовали Министерство туризма и культурного наследия и хокимият Ташкентской области.Повара из 22 районов области приготовили различные национальные блюда: ароматный плов и хрустящая кук-сомса, шашлык и рыба, обжигающий тандыр кабоб.Кроме того, здесь можно было отведать настоящий бешбармак и баурсаки, которые приготовили представители казахского и кырзызского культурных центров.Читайте также: Как провести выходные в Ташкенте: топ-10 мероприятий в Ташкенте

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узбекистан, фестиваль, еда, ташкентская область