https://uz.sputniknews.ru/20220815/kuda-uzbekistan-eksportiruet-yabloki-27129209.html

Куда Узбекистан экспортирует яблоки

Куда Узбекистан экспортирует яблоки

Подробнее о том, какие страны больше всего закупают узбекистанские яблоки читайте в нашем материале.

2022-08-15T09:22+0500

2022-08-15T09:22+0500

2022-08-15T09:29+0500

экономика

узбекистан

экспорт

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. По данным Государственного комитета статистики Узбекистана в январе – июле республика экспортировала 16,9 тыс. тонн яблок в семь стран мира.Общая сумма продаж составила $6,6 млн.Ведомство уточняет, что экспорт яблок увеличился на 8,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Из показателей видно, что больше всего яблок Узбекистан отправил в Казахстан – 11,6 тыс.тонн. На втором месте Россия с показателем – 3,8 тыс. тонн. И замыкают четверку лидеров Кыргызстан и Туркменистан.Также Госкомстат приводит данные по регионам, которые внесли самый большой вклад в экспорт яблок.На первом месте стоит Ферганская область, которая отправила в другие страны 5, 1 тыс. тонны, далее идут Хорезмская область – 4, 3 тыс. тонны, Бухарская область – 1,5 тыс.тонны и Ташкентская – 1, 4 тыс. тонны.Читайте также: В Ташкенте перекрыли часть улицы

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узбекистан, экспорт