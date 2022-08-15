https://uz.sputniknews.ru/20220815/v-tashkente-perekryli-chast-ulitsy-27126416.html

В Ташкенте перекрыли часть улицы

В Ташкенте перекрыли часть улицы

Движение по улице Навои приостановлено на неопределенное время.

2022-08-15T07:29+0500

2022-08-15T07:29+0500

2022-08-15T07:29+0500

общество

ташкент

дорога

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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли движение на отрезке проспекта Алишера Навои. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Как сообщили в пресс-службе, дорога перекрыта 14 августа с 20.00 до завершения дорожно-строительных работ.Нет движения на отрезке от пересечения с улицей Абая до пересечения с улицей Фурката.Водителей просят объезжать этот участок дороги.Читайте также: Как будет выглядеть терминал вылета в международном аэропорту Ташкента

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ташкент, дорога