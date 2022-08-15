https://uz.sputniknews.ru/20220815/v-tashkente-perekryli-chast-ulitsy-27126416.html
В Ташкенте перекрыли часть улицы
В Ташкенте перекрыли часть улицы
Движение по улице Навои приостановлено на неопределенное время.
2022-08-15T07:29+0500
2022-08-15T07:29+0500
2022-08-15T07:29+0500
общество
ташкент
дорога
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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли движение на отрезке проспекта Алишера Навои. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Как сообщили в пресс-службе, дорога перекрыта 14 августа с 20.00 до завершения дорожно-строительных работ.Нет движения на отрезке от пересечения с улицей Абая до пересечения с улицей Фурката.Водителей просят объезжать этот участок дороги.Читайте также: Как будет выглядеть терминал вылета в международном аэропорту Ташкента
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, дорога
В Ташкенте перекрыли часть улицы
Движение по улице Навои приостановлено на неопределенное время.
ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik.
В Ташкенте временно перекрыли движение на отрезке проспекта Алишера Навои. Об этом сообщает пресс-служба
столичного хокимията.
Как сообщили в пресс-службе, дорога перекрыта 14 августа с 20.00 до завершения дорожно-строительных работ.
Нет движения на отрезке от пересечения с улицей Абая до пересечения с улицей Фурката.
Водителей просят объезжать этот участок дороги.