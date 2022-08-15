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В Ташкенте перекрыли часть улицы
В Ташкенте перекрыли часть улицы
Движение по улице Навои приостановлено на неопределенное время.
2022-08-15T07:29+0500
2022-08-15T07:29+0500
общество
ташкент
дорога
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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли движение на отрезке проспекта Алишера Навои. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Как сообщили в пресс-службе, дорога перекрыта 14 августа с 20.00 до завершения дорожно-строительных работ.Нет движения на отрезке от пересечения с улицей Абая до пересечения с улицей Фурката.Водителей просят объезжать этот участок дороги.Читайте также: Как будет выглядеть терминал вылета в международном аэропорту Ташкента
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ташкент, дорога

В Ташкенте перекрыли часть улицы

07:29 15.08.2022
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Знак "Стоп"
Знак Стоп - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2022
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
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Движение по улице Навои приостановлено на неопределенное время.
ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли движение на отрезке проспекта Алишера Навои. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаЧасть проспекта Навои в Ташкенте перекрыта
Часть проспекта Навои в Ташкенте перекрыта - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2022
Часть проспекта Навои в Ташкенте перекрыта
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Как сообщили в пресс-службе, дорога перекрыта 14 августа с 20.00 до завершения дорожно-строительных работ.
Нет движения на отрезке от пересечения с улицей Абая до пересечения с улицей Фурката.
Водителей просят объезжать этот участок дороги.
Читайте также: Как будет выглядеть терминал вылета в международном аэропорту Ташкента
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