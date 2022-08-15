https://uz.sputniknews.ru/20220815/na-armii-2022-predstavili-bronevik-axmat-27145338.html

На "Армии-2022" представили броневик "Ахмат"

На "Армии-2022" представили броневик "Ахмат"

Новый бронеавтомобиль был разработан с учетом опыта спецоперации на Украине.

2022-08-15T15:27+0500

2022-08-15T15:27+0500

2022-08-15T15:27+0500

армейские международные игры арми

броневик

армия

спецоперация

опыт

украина

бронемашина

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" новый броневик "Ахмат", который был разработан с учетом опыта спецоперации на Украине. Об этом передает РИА Новости.Ранее уже сообщалось о создании бронеавтомобиля "Ахмат", где были учтены потребности военных, которые участвуют в спецоперации. Впервые эти машины были продемонстрированы на параде 9 мая в столице Чеченской республики."Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у "Тайфуна" (бронеавтомобиль производства "Ремдизеля" – Sputnik). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты", - рассказал журналистам главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.Также Захарович особо выделил, что новые броневики собирают исключительно из российских комплектующих, а преимущество этих машин заключено в простом эксплутационном процессе.Кроме этого, он заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах Вооруженных Сил России.Читайте также:

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броневик, армия, спецоперация, опыт, украина, бронемашина