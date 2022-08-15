https://uz.sputniknews.ru/20220815/na-armii-2022-predstavili-bronevik-axmat-27145338.html
На "Армии-2022" представили броневик "Ахмат"
На "Армии-2022" представили броневик "Ахмат"
Новый бронеавтомобиль был разработан с учетом опыта спецоперации на Украине.
2022-08-15T15:27+0500
2022-08-15T15:27+0500
2022-08-15T15:27+0500
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бронемашина
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" новый броневик "Ахмат", который был разработан с учетом опыта спецоперации на Украине. Об этом передает РИА Новости.Ранее уже сообщалось о создании бронеавтомобиля "Ахмат", где были учтены потребности военных, которые участвуют в спецоперации. Впервые эти машины были продемонстрированы на параде 9 мая в столице Чеченской республики."Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у "Тайфуна" (бронеавтомобиль производства "Ремдизеля" – Sputnik). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты", - рассказал журналистам главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.Также Захарович особо выделил, что новые броневики собирают исключительно из российских комплектующих, а преимущество этих машин заключено в простом эксплутационном процессе.Кроме этого, он заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах Вооруженных Сил России.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
броневик, армия, спецоперация, опыт, украина, бронемашина
На "Армии-2022" представили броневик "Ахмат"
Новый бронеавтомобиль разработали с учетом опыта российской спецоперации на Украине.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" новый броневик "Ахмат", который был разработан с учетом опыта спецоперации на Украине. Об этом передает РИА Новости
.
Ранее уже сообщалось о создании бронеавтомобиля "Ахмат", где были учтены потребности военных, которые участвуют в спецоперации. Впервые эти машины были продемонстрированы на параде 9 мая в столице Чеченской республики.
"Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у "Тайфуна" (бронеавтомобиль производства "Ремдизеля" – Sputnik). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты", - рассказал журналистам главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.
Также Захарович особо выделил, что новые броневики собирают исключительно из российских комплектующих, а преимущество этих машин заключено в простом эксплутационном процессе.
"Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники", – объяснил конструктор.
Кроме этого, он заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах Вооруженных Сил России.
"Если у "Тайфунов" цикл изготовления был длительный, то у этих машин - в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача - производиться быстро и много", – отметил Зарахович.