https://uz.sputniknews.ru/20220815/putin-prizval-jestko-reagirovat-na-lyubye-proyavleniya-neonatsizma-27152837.html

Путин призвал жестко реагировать на любые проявления неонацизма

Путин призвал жестко реагировать на любые проявления неонацизма

Открывая форум "Армия-2022" и Армейских международных игр российский лидер пригласил дружеские государства к военно-техническому сотрудничеству и совместным учениям.

2022-08-15T18:52+0500

2022-08-15T18:52+0500

2022-08-15T18:52+0500

россия

владимир путин

армейские международные игры "арми"

армия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. У России много союзников, чьи лидеры проявляют настоящий мужской характер и стремятся самостоятельно решать вопросы региональной и глобальной безопасности, заявил Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022" и Армейских международных игр "АрМИ-2022" в подмосковном Алабино.По словам Путина, Россия традиционно выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества со странами-партнерами, включая государства Латинской Америки, Азии, Африки.По его словам, у России богатый опыт успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках международных объединений, таких как ОДКБ и Шанхайская организация сотрудничества. РФ по-прежнему готова сотрудничать с партнерскими странами в обучении и повышении квалификации их военных специалистов.Глава государства также упомянул Специальную военную операцию в защиту жителей Донбасса. Он подчеркнул, что российские воины вместе с бойцами из республик Донбасса честью выполняют свой долг, сражаясь за Россию и мирную жизнь в ДНР и ЛНР.Президент России объявил Международный форум "Армия-2022" открытым. Форум будет проходить в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа. В рамках форума пройдет экспозиция перспективных образцов вооружения из разных стран, выставки предприятий промышленности и технологий, планируется обширная научно-деловая программа, на которой представители военно-промышленного комплекса смогут встретиться с коллегами из разных стран.Читайте также: На "Армии-2022" представили броневик "Ахмат"

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владимир путин, армейские международные игры "арми", армия, сотрудничество