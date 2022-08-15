Путин призвал жестко реагировать на любые проявления неонацизма
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии форума "Армия-2022"
© Sputnik / Павел Бедняков/
Открывая форум "Армия-2022" и Армейских международных игр российский лидер пригласил дружеские государства к военно-техническому сотрудничеству и совместным учениям.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. У России много союзников, чьи лидеры проявляют настоящий мужской характер и стремятся самостоятельно решать вопросы региональной и глобальной безопасности, заявил Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022" и Армейских международных игр "АрМИ-2022" в подмосковном Алабино.
"Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются, они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга", - подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, Россия традиционно выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества со странами-партнерами, включая государства Латинской Америки, Азии, Африки.
"Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружения, от стрелкового, до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники", - заверил Владимир Путин.
По его словам, у России богатый опыт успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках международных объединений, таких как ОДКБ и Шанхайская организация сотрудничества. РФ по-прежнему готова сотрудничать с партнерскими странами в обучении и повышении квалификации их военных специалистов.
"Как и раньше, приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений", - сказал президент России.
Глава государства также упомянул Специальную военную операцию в защиту жителей Донбасса. Он подчеркнул, что российские воины вместе с бойцами из республик Донбасса честью выполняют свой долг, сражаясь за Россию и мирную жизнь в ДНР и ЛНР.
"Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20 веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, жестко реагировать на проявления любых форм неонацизма, русофобии и расизма", - подчеркнул Владимир Путин.
Президент России объявил Международный форум "Армия-2022" открытым. Форум будет проходить в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа. В рамках форума пройдет экспозиция перспективных образцов вооружения из разных стран, выставки предприятий промышленности и технологий, планируется обширная научно-деловая программа, на которой представители военно-промышленного комплекса смогут встретиться с коллегами из разных стран.
Читайте также: На "Армии-2022" представили броневик "Ахмат"