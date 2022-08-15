https://uz.sputniknews.ru/20220815/rossiyskie-voennye-unichtojili-lager-inostrannyx-naemnikov-v-xarkovskoy-oblasti-27150933.html

Российские военные уничтожили лагерь иностранных наемников в Харьковской области

Российские военные уничтожили лагерь иностранных наемников в Харьковской области

Последние данные о специальной военной операции России сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

2022-08-15T17:53+0500

2022-08-15T17:53+0500

2022-08-15T17:53+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

россия

министерство обороны россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/02/25846205_0:0:1849:1040_1920x0_80_0_0_a32d1c7bb285e2eb112d81baeff2ef9d.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Российские войска уничтожили более 100 иностранных наемников в Харьковской области. Об этом на традиционном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Кроме того, за последние сутки союзные войска вывели из строя 2 тяговые электростанции, пункты управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, три склада боеприпасов, два склада топлива для боевых машин, взвод артиллерийских орудий "Мста-Б", три взвода систем залпового огня "Град", четыре взвода артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" и другое вооружение.Российские средства ПВО сбили три беспилотных летающих аппарата и перехватили два реактивных снаряда.С начала специальной военной операции российские военные уничтожили:В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, министерство обороны россии