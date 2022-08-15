https://uz.sputniknews.ru/20220815/vlasti-zaporojskoy-oblasti-predlojili-obyavit-rejim-tishiny-vokrug-zaporojskoy-aes-27135268.html

Власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС

Власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС

Запорожская АЭС – самая крупная по числу энергоблоков и наиболее мощная атомная электростанция в Европе.

2022-08-15T11:45+0500

2022-08-15T11:45+0500

2022-08-15T11:45+0500

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая постоянно подвергается обстрелам со стороны украинской армии, следует объявить режим тишины. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее поспред России при ООН Василий Небензя особо выделил, что демилитаризация ЗАЭС, которую предлагает генеральный секретарь ООН, сделает ее более уязвимой, особенно для террористов, так как сейчас она находится под охраной российских военных. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддерживает предложение о создании вокруг электростанции зоны, которая была бы запретна для вооруженных сил.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, недалеко от Энергодара. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском внешнеполитическом ведомстве, такие меры необходимы для предотвращения утечек радиоактивных материалов.Так, с начала августа ВСУ усилили обстрелы станции. По данным представителя Запорожской администрации Владимира Рогова, для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. После одной из атак повреждения были нанесены высоковольтной линии подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совбеза ООН. По словам заместителя постоянного представителя России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.Читайте также:

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