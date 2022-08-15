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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220815/vlasti-zaporojskoy-oblasti-predlojili-obyavit-rejim-tishiny-vokrug-zaporojskoy-aes-27135268.html
Власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС
Власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС
Запорожская АЭС – самая крупная по числу энергоблоков и наиболее мощная атомная электростанция в Европе.
2022-08-15T11:45+0500
2022-08-15T11:45+0500
специальная военная операция россии в донбассе
аэс
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая постоянно подвергается обстрелам со стороны украинской армии, следует объявить режим тишины. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее поспред России при ООН Василий Небензя особо выделил, что демилитаризация ЗАЭС, которую предлагает генеральный секретарь ООН, сделает ее более уязвимой, особенно для террористов, так как сейчас она находится под охраной российских военных. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддерживает предложение о создании вокруг электростанции зоны, которая была бы запретна для вооруженных сил.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, недалеко от Энергодара. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском внешнеполитическом ведомстве, такие меры необходимы для предотвращения утечек радиоактивных материалов.Так, с начала августа ВСУ усилили обстрелы станции. По данным представителя Запорожской администрации Владимира Рогова, для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. После одной из атак повреждения были нанесены высоковольтной линии подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совбеза ООН. По словам заместителя постоянного представителя России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.Читайте также:
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аэс, европа

Власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС

11:45 15.08.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС – самая крупная по числу энергоблоков и наиболее мощная атомная электростанция в Европе.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая постоянно подвергается обстрелам со стороны украинской армии, следует объявить режим тишины. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы", — подчеркнул Рогов.
Ранее поспред России при ООН Василий Небензя особо выделил, что демилитаризация ЗАЭС, которую предлагает генеральный секретарь ООН, сделает ее более уязвимой, особенно для террористов, так как сейчас она находится под охраной российских военных. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддерживает предложение о создании вокруг электростанции зоны, которая была бы запретна для вооруженных сил.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, недалеко от Энергодара. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском внешнеполитическом ведомстве, такие меры необходимы для предотвращения утечек радиоактивных материалов.
Так, с начала августа ВСУ усилили обстрелы станции. По данным представителя Запорожской администрации Владимира Рогова, для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. После одной из атак повреждения были нанесены высоковольтной линии подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совбеза ООН. По словам заместителя постоянного представителя России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.
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