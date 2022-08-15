https://uz.sputniknews.ru/20220815/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-15-avgusta-27127057.html

Синоптики рассказали о погоде на 15 августа

Синоптики рассказали о погоде на 15 августа

Подробнее о прогнозе погоды на понедельник читайте в нашем материале.

2022-08-15T08:26+0500

2022-08-15T08:26+0500

2022-08-15T08:48+0500

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 37-39 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Бухарская и Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 35-40 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 34-39 градусов.Андижанская, Наманганская и Ферганская областиНебольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.По горным и предгорным районам республики также переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-20 градусов, днем — 27-32 градуса.Читайте также: Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде "Пахтакор-79" — фото

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