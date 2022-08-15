Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220815/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-15-avgusta-27127057.html
Синоптики рассказали о погоде на 15 августа
Синоптики рассказали о погоде на 15 августа
Подробнее о прогнозе погоды на понедельник читайте в нашем материале.
2022-08-15T08:26+0500
2022-08-15T08:48+0500
общество
прогноз погоды
погода
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4b2ca9e0eea723a6187de8d3c1f29d7.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 37-39 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Бухарская и Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 35-40 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 34-39 градусов.Андижанская, Наманганская и Ферганская областиНебольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.По горным и предгорным районам республики также переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-20 градусов, днем — 27-32 градуса.Читайте также: Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде "Пахтакор-79" — фото
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf6a4a946d47035e1b873bd61d2d82b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды, погода, узгидромет

Синоптики рассказали о погоде на 15 августа

08:26 15.08.2022 (обновлено: 08:48 15.08.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровАллея возле ЦУМа одна из самых защищенных от солнца мест
Аллея возле ЦУМа одна из самых защищенных от солнца мест - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Подробнее о прогнозе погоды на понедельник читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 37-39 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.
Каракалпакстан и Хорезмская область
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 35-40 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 34-39 градусов.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.
По горным и предгорным районам республики также переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-20 градусов, днем — 27-32 градуса.
Читайте также:
Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде "Пахтакор-79" — фото
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0